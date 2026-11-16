O Milan planeja trazer novos rostos para o setor ofensivo da equipe. A diretoria rossoneri estuda fazer uma investida de 70 milhões de euros (cerca de R$ 445,2 milhões) para contratar o atacante Endrick, do Real Madrid, na janela de transferências de janeiro. A informação é do jornal italiano Corriere dello Sport.

Segundo a apuração, a proposta seria composta por 60 milhões de euros (cerca de R$ 382 milhões) além de 10 milhões de euros (cerca de R$ 63,6 milhões) atrelados a bônus e metas esportivas. O pacote também prevê uma cláusula de recompra favorável aos espanhóis estipulada em cerca de 80 milhões de euros (aproximadamente R$ 509,2 milhões).

A investida do clube italiano busca aproveitar a baixa minutagem de Endrick na Espanha. O jovem centroavante soma apenas 141 minutos disputados em partidas competitivas na temporada, o que impulsiona a busca por maior protagonismo em campo. As conversas institucionais são facilitadas pela proximidade da diretoria italiana com a agência Roc Nation, representante do jogador.

Apesar do interesse do Milan, a liberação de Endrick depende do aval definitivo da diretoria do Real Madrid. Como plano de contingência caso os espanhóis recusem a transferência do brasileiro, a diretoria rossonera monitora o atacante Nicolò Tresoldi, destaque do Club Brugge.