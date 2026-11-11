O vermelho é uma das cores de maior carga simbólica, inclusive no futebol. Associado à paixão, à fúria competitiva e à intimidação dos adversários, o tom colorado acabou abrindo caminho para uma curiosa tradição nos gramados: a adoção da figura do diabo como mascote ou alcunha.

Nesta quarta-feira, 11, o assunto ganhou o noticiário depois que o diário italiano Corriere dello Sport relacionou uma eventual recusa do brasileiro Endrick, do Real Madrid, de ouvir propostas do Milan pelo fato de ele ser evangélico e o clube ter como mascote um diabo. A associação não foi confirmada oficialmente pelo atleta ou seu estafe.

Fato é que diversos clubes e até algumas seleções mantêm ligação com figuras diabólicas. Confira, abaixo:

Clubes associados à figura do diabo

  • Milan (Itália)
  • Manchester United (Inglaterra)
  • Kaiserslautern (Alemanha)
  • Independiente (Argentina)
  • América de Cali (Colômbia)
  • Toluca (México)
  • America-RJ (Brasil)
  • Seleção da Bélgica

Os pioneiros e gigantes da Europa

Apesar da enorme relação da Itália com o catolicismo, o Milan carrega sem maiores cerimônias a associação com o diabo desde a sua fundação, em 1899, quando o fundador Herbert Kilpin declarou que as cores do time seriam o vermelho como o fogo e o preto para invocar o medo nos oponentes. Conhecidos como Il Diavolo, os rossoneri oficializaram em 2006 o mascote Milanello — um diabinho vermelho com chifres batizado em homenagem ao famoso centro de treinamento do clube.

Recentemente, o clube voltou a usar o escudo Diavoletto (Diabinho), como nos anos 1980, em um de seus uniformes reserva.

Camisa do Milan com o escudo

Camisa do Milan com o escudo “Diavoletto” (Divulgação)

Já na Inglaterra, o Manchester United transformou a alcunha de Red Devils (Diabos Vermelhos, em inglês) em uma das marcas esportivas mais valiosas do planeta. A origem, no entanto, vem do rúgbi: na década de 1960, o lendário técnico Matt Busby gostou do apelido dado ao clube local Salford Red Devils e decidiu importá-lo para Old Trafford, buscando uma imagem mais temida do que a antiga alcunha de Busby Babes. Assim era chamada a equipe formada por jovens talentos, que perdeu diversos representantes no trágico e histórico acidente aéreo de 6 de fevereiro de 1958, em Munique, na Alemanha.

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A nova fase do United foi tão vitoriosa que o diabo com tridente foi incorporado ao escudo do clube nos anos 1970 e ganhou vida à beira do campo com o mascote Fred the Red.

Outro caso emblemático na Europa é o do Kaiserslautern, da Alemanha. Conhecido como Die Roten Teufel (“Os Diabos Vermelhos”), o clube tem uma das torcidas mais intensas do país, que frequentemente leva a estética infernal às arquibancadas com mosaicos gigantescos — como na final da Copa da Alemanha de 2024 e em jogos da segunda divisão alemã em 2025, quando faixas e imagens de Lúcifer e pentagramas geraram grande repercussão nas redes sociais.

Tradição na América Latina

Do outro lado do Atlântico, clubes importantes também são conhecidos por suas diabruras. O Independiente, da Argentina, maior campeão da Libertadores com sete taças, carrega com orgulho a alcunha de Los Diablos Rojos de Avellaneda.

Na Colômbia, o América de Cali estampa o diabo até mesmo em seu escudo. Fundado em 1927, o clube passou a ser associado ao satanás por volta de 1940, quando a imprensa e cronistas da época passaram a comparar o futebol vistoso e veloz da equipe a de outros “diabos vermelhos” mundo afora. A presença da figura no escudo gerou debates religiosos ao longo das décadas e chegou a ser retirada entre os anos 1970 e 1990.

Outro caso marcante vem do México. Um dos clubes mais tradicionais do país,  o Toluca também é chamado de Los Diablos Rojos e tem como mascote oficial El Diablito. A associação começou após o clube adotar o uniforme totalmente vermelho no início da década de 1930.

E no Brasil?

O futebol brasileiro também tem seus representantes ligados à cor vermelha. O America Football Club, um dos clubes mais tradicionais do Rio de Janeiro tem o Diabo como sua principal alcunha e mascote — frequentemente representado pela figura simpática do Brasinha.

Brasinha, o mascote do America-RJ (Reprodução)

Brasinha, o mascote do America-RJ (Reprodução)

A escolha, porém, já rendeu polêmicas: em 2006, o técnico Jorginho, lateral do Brasil no tetra em 1994, além de outros atletas evangélicos do elenco, chegaram a sugerir a troca do mascote por uma águia, alegando que o símbolo traria uma “maldição”.

Outros Américas, o de Natal-RN e o de São José do Rio Preto-SP, também são historicamente ligado à alcunha e à figura do diabo, embora o América potiguar tenha adotado um novo mascote, um dragão.

Seleções e torcidas pelo mundo

A mística não se restringe aos clubes. No cenário de seleções, o exemplo mais famoso é o da Bélgica, cuja equipe masculina é oficialmente conhecida como Os Diabos Vermelhos (Les Diables Rouges em francês, Rode Duivels em neerlandês), apelido surgido no início do século XX em referência ao uniforme.

Kevin De Bruyne, da Bélgica, comemora seu gol contra a Nova Zelândia em Vancouver (EFE/EPA/BOB FRID)

Na África, a seleção da República do Congo também ostenta a alcunha de Diables Rouges. Já na Ásia, embora a seleção da Coreia do Sul tenha outros apelidos oficiais, sua famosa e apaixonada torcida também tem sido chamada nas Copas do Mundo de Red Devils

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