O vermelho é uma das cores de maior carga simbólica, inclusive no futebol. Associado à paixão, à fúria competitiva e à intimidação dos adversários, o tom colorado acabou abrindo caminho para uma curiosa tradição nos gramados: a adoção da figura do diabo como mascote ou alcunha.

Nesta quarta-feira, 11, o assunto ganhou o noticiário depois que o diário italiano Corriere dello Sport relacionou uma eventual recusa do brasileiro Endrick, do Real Madrid, de ouvir propostas do Milan pelo fato de ele ser evangélico e o clube ter como mascote um diabo. A associação não foi confirmada oficialmente pelo atleta ou seu estafe.

Fato é que diversos clubes e até algumas seleções mantêm ligação com figuras diabólicas. Confira, abaixo:

Clubes associados à figura do diabo

Milan (Itália)

Manchester United (Inglaterra)

Kaiserslautern (Alemanha)

Independiente (Argentina)

América de Cali (Colômbia)

Toluca (México)

America-RJ (Brasil)

Seleção da Bélgica

Os pioneiros e gigantes da Europa

Apesar da enorme relação da Itália com o catolicismo, o Milan carrega sem maiores cerimônias a associação com o diabo desde a sua fundação, em 1899, quando o fundador Herbert Kilpin declarou que as cores do time seriam o vermelho como o fogo e o preto para invocar o medo nos oponentes. Conhecidos como Il Diavolo, os rossoneri oficializaram em 2006 o mascote Milanello — um diabinho vermelho com chifres batizado em homenagem ao famoso centro de treinamento do clube.

Recentemente, o clube voltou a usar o escudo Diavoletto (Diabinho), como nos anos 1980, em um de seus uniformes reserva.

Já na Inglaterra, o Manchester United transformou a alcunha de Red Devils (Diabos Vermelhos, em inglês) em uma das marcas esportivas mais valiosas do planeta. A origem, no entanto, vem do rúgbi: na década de 1960, o lendário técnico Matt Busby gostou do apelido dado ao clube local Salford Red Devils e decidiu importá-lo para Old Trafford, buscando uma imagem mais temida do que a antiga alcunha de Busby Babes. Assim era chamada a equipe formada por jovens talentos, que perdeu diversos representantes no trágico e histórico acidente aéreo de 6 de fevereiro de 1958, em Munique, na Alemanha.

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A nova fase do United foi tão vitoriosa que o diabo com tridente foi incorporado ao escudo do clube nos anos 1970 e ganhou vida à beira do campo com o mascote Fred the Red.

Outro caso emblemático na Europa é o do Kaiserslautern, da Alemanha. Conhecido como Die Roten Teufel (“Os Diabos Vermelhos”), o clube tem uma das torcidas mais intensas do país, que frequentemente leva a estética infernal às arquibancadas com mosaicos gigantescos — como na final da Copa da Alemanha de 2024 e em jogos da segunda divisão alemã em 2025, quando faixas e imagens de Lúcifer e pentagramas geraram grande repercussão nas redes sociais.

Tradição na América Latina

Do outro lado do Atlântico, clubes importantes também são conhecidos por suas diabruras. O Independiente, da Argentina, maior campeão da Libertadores com sete taças, carrega com orgulho a alcunha de Los Diablos Rojos de Avellaneda.

Na Colômbia, o América de Cali estampa o diabo até mesmo em seu escudo. Fundado em 1927, o clube passou a ser associado ao satanás por volta de 1940, quando a imprensa e cronistas da época passaram a comparar o futebol vistoso e veloz da equipe a de outros “diabos vermelhos” mundo afora. A presença da figura no escudo gerou debates religiosos ao longo das décadas e chegou a ser retirada entre os anos 1970 e 1990.

Outro caso marcante vem do México. Um dos clubes mais tradicionais do país, o Toluca também é chamado de Los Diablos Rojos e tem como mascote oficial El Diablito. A associação começou após o clube adotar o uniforme totalmente vermelho no início da década de 1930.

E no Brasil?

O futebol brasileiro também tem seus representantes ligados à cor vermelha. O America Football Club, um dos clubes mais tradicionais do Rio de Janeiro tem o Diabo como sua principal alcunha e mascote — frequentemente representado pela figura simpática do Brasinha.

A escolha, porém, já rendeu polêmicas: em 2006, o técnico Jorginho, lateral do Brasil no tetra em 1994, além de outros atletas evangélicos do elenco, chegaram a sugerir a troca do mascote por uma águia, alegando que o símbolo traria uma “maldição”.

Outros Américas, o de Natal-RN e o de São José do Rio Preto-SP, também são historicamente ligado à alcunha e à figura do diabo, embora o América potiguar tenha adotado um novo mascote, um dragão.

Seleções e torcidas pelo mundo

A mística não se restringe aos clubes. No cenário de seleções, o exemplo mais famoso é o da Bélgica, cuja equipe masculina é oficialmente conhecida como Os Diabos Vermelhos (Les Diables Rouges em francês, Rode Duivels em neerlandês), apelido surgido no início do século XX em referência ao uniforme.

Na África, a seleção da República do Congo também ostenta a alcunha de Diables Rouges. Já na Ásia, embora a seleção da Coreia do Sul tenha outros apelidos oficiais, sua famosa e apaixonada torcida também tem sido chamada nas Copas do Mundo de Red Devils