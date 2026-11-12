O ex-treinador e ex-jogador Fabio Capello avaliou de forma positiva uma eventual saída do atacante Endrick do Real Madrid. Com minutos reduzidos na Espanha, o jovem brasileiro passou a atrair o interesse de equipes italianas, como a Roma, para a janela de transferências.

Ao analisar a situação da joia merengue, o técnico italiano traçou um paralelo direto com o meia argentino Nico Paz, também revelado pelo clube espanhol e que se destacou rapidamente na Série A italiana atuando pelo Como.

“É jovem e é do Real Madrid, qualidades não lhe faltam […] Um perfil com uma história semelhante pode ser Nico Paz e vimos como ele consegue fazer a diferença no nosso campeonato. Seria certamente interessante”, afirmou Fabio Capello em entrevista ao jornal La Gazzetta dello Sport.

A procura por mais tempo de jogo é apontada como a principal motivação para um possível empréstimo. No clube espanhol, a forte concorrência no ataque limita a minutagem do atleta, que necessita de sequência competitiva para seguir seu desenvolvimento e manter espaço na seleção brasileira.

Na atual temporada, diversos times estão interessados no futebol do jovem brasileiro, na Inglaterra e na própria Itália. Mesmo com os rumores, Endrick afirmou que confia na parceria com Mourinho no Real Madrid, em entrevista coletiva na seleção brasileira.

A experiência citada de Nico Paz mostra que o futebol italiano pode servir como ambiente adequado para jovens que deixam o clube merengue ganharem maturidade tática e continuidade em alto nível.