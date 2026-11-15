O Real Madrid acompanha com apreensão o período de compromissos internacionais devido à ausência de 17 atletas do elenco principal convocados pelos países que representam. Conforme noticiado pelo portal Madrid Universal em parceria com o Yahoo Sports, o clube espanhol busca evitar os impactos do chamado “vírus Fifa”, temendo que o desgaste acumulado prejudique o rendimento da equipe, que sustenta uma sequência invicta de oito vitórias em todas as competições.

Alerta sobre a fadiga muscular dos atletas

“Eles estão em fadiga extrema e têm que estar com sua seleção na segunda-feira, e segunda, terça e quarta-feira ainda limpando essa fadiga muscular que eles têm. Eu não digo fadiga mental, porque quem vence não tem fadiga mental, mas a fadiga física tem. Eu respeito os treinadores das equipes”, afirmou José Mourinho em entrevista coletiva após a partida contra o Valência, segundo o Yahoo Sports.

De acordo com o diário Mundo Deportivo, a comissão técnica do time espanhol destacou que os jogadores iniciaram a pausa sob forte estresse físico, demandando cuidados específicos para conter o cansaço gerado pela sequência de partidas decisivas e viagens.

Desfalques confirmados nas seleções nacionais

Os temores da diretoria se confirmaram nos primeiros treinos do intervalo internacional. O volante Aurélien Tchouaméni foi desconvocado da seleção francesa com desconforto no adutor direito e retornou ao centro de treinamento em Madri.

Na mesma linha, o meia Bernardo Silva deixou a concentração da seleção portuguesa após avaliação médica desfavorável, ampliando o contingente sob observação médica no clube.