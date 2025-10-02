Seleção brasileira deve ter amistosos contra Senegal e Tunísia em novembro

A CBF já tem um acordo verbal encaminhado para os dois amistosos da seleção brasileira na Data Fifa de novembro. Se não houver imprevistos, o Brasil enfrentará Senegal, na Inglaterra, e Tunísia, na França. A informação é do ge.com.

O duelo contra Senegal está previsto para o Emirates Stadium, em Londres, casa do Arsenal. Já o confronto diante da Tunísia deve acontecer no Stade de France, em Paris. O diretor de seleções Rodrigo Caetano já havia antecipado o interesse dos amistosos.

A confirmação oficial das partidas, no entanto, só deve sair após a Data Fifa de outubro, quando o Brasil enfrenta Coreia do Sul e Japão. Isso porque as duas seleções africanas ainda disputam vagas na Copa do Mundo e, apesar de liderarem seus grupos nas eliminatórias, correm risco de ir à repescagem marcada justamente para novembro. Caso isso aconteça, os amistosos precisariam ser cancelados.

Atualmente, Senegal ocupa o 18º lugar no ranking da Fifa, sendo a segunda melhor seleção africana, atrás apenas de Marrocos (11ª). A Tunísia aparece na 46ª posição.

Brasil e Senegal se enfrentaram recentemente, em junho de 2023, em amistoso realizado em Portugal. Na ocasião, a Seleção, ainda sob comando interino de Ramón Menezes, perdeu por 4 a 2. Já o confronto mais recente contra a Tunísia aconteceu antes da Copa do Catar, em setembro de 2022, e terminou com goleada brasileira por 5 a 1, em Paris.

Para março de 2026, a CBF planeja um calendário mais desafiador, com amistosos contra potências europeias. França e Holanda estão entre os possíveis adversários, com partidas sendo negociadas para os Estados Unidos.

