Neste domingo (31), o Brasil enfrenta o Panamá, no Maracanã, às 18h30 (horário de Brasília). O amistoso terá numeração oficial da seleção para a Copa e a estreia das novas regras aprovadas pela International Football Association Board (IFAB) e adotadas para o Mundial.

Objetivo das Novas Regras da IFAB

As alterações nas regras do futebol têm como objetivo principal aumentar o tempo efetivo de bola rolando e reduzir as interrupções causadas por demoras em reposições de jogo e outras táticas de antijogo. Na última sexta-feira (29), o elenco e a comissão técnica da seleção brasileira receberam uma palestra detalhada sobre essas novidades na Granja Comary, em Teresópolis.

A apresentação foi conduzida por Rodrigo Cintra, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, que enfatizou a busca por mais justiça ao jogo e aumentar o tempo efetivo de bola rolando.

Principais Alterações no Regulamento

O VAR terá poderes ampliados, podendo revisar expulsões por segundo cartão amarelo em caso de erro claro, corrigir marcações equivocadas de escanteio ou tiro de meta antes da reposição, e intervir em situações de correção de identidade quando um cartão for aplicado ao jogador errado.

terá poderes ampliados, podendo revisar expulsões por segundo cartão amarelo em caso de erro claro, corrigir marcações equivocadas de escanteio ou tiro de meta antes da reposição, e intervir em situações de correção de identidade quando um cartão for aplicado ao jogador errado. Para acelerar o ritmo da partida, foram estabelecidos limites de tempo para reposições de bola. Jogadores terão até cinco segundos para realizar cobranças de lateral e tiro de meta; o descumprimento resultará na reversão da posse ou na marcação de escanteio, respectivamente.

As substituições também serão mais rápidas: o jogador substituído terá dez segundos para deixar o campo pelo local mais próximo. Caso exceda esse tempo, o substituto só poderá entrar um minuto após a próxima paralisação.

Outra regra importante diz respeito ao atendimento médico. Jogadores de linha que receberem assistência em campo deverão permanecer fora do gramado por um minuto após o reinício do jogo, visando evitar paralisações prolongadas e o uso tático de lesões.

Exceções para a regra de atendimento médico incluem goleiros, concussões, problemas cardíacos, lesões graves na cabeça, colisões entre companheiros de equipe, ou quando a falta resultar em cartão amarelo ou vermelho para o adversário.

Arbitragem e Transmissão do Amistoso

O amistoso contará com uma equipe de arbitragem totalmente alemã, liderada por Daniel Schlager, em um intercâmbio entre a CBF e a Federação Alemã de Futebol (DFB).

A partida entre Brasil e Panamá será transmitida pelos canais do Grupo Globo, incluindo TV Globo (televisão aberta), SporTV (televisão fechada) e GeTV (YouTube).