Neste domingo (31), o Brasil enfrenta o Panamá, no Maracanã, às 18h30 (horário de Brasília). O amistoso terá numeração oficial da seleção para a Copa e a estreia das novas regras aprovadas pela International Football Association Board (IFAB) e adotadas para o Mundial.
Objetivo das Novas Regras da IFAB
As alterações nas regras do futebol têm como objetivo principal aumentar o tempo efetivo de bola rolando e reduzir as interrupções causadas por demoras em reposições de jogo e outras táticas de antijogo. Na última sexta-feira (29), o elenco e a comissão técnica da seleção brasileira receberam uma palestra detalhada sobre essas novidades na Granja Comary, em Teresópolis.
A apresentação foi conduzida por Rodrigo Cintra, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, que enfatizou a busca por mais justiça ao jogo e aumentar o tempo efetivo de bola rolando.
Principais Alterações no Regulamento
- O VAR terá poderes ampliados, podendo revisar expulsões por segundo cartão amarelo em caso de erro claro, corrigir marcações equivocadas de escanteio ou tiro de meta antes da reposição, e intervir em situações de correção de identidade quando um cartão for aplicado ao jogador errado.
- Para acelerar o ritmo da partida, foram estabelecidos limites de tempo para reposições de bola. Jogadores terão até cinco segundos para realizar cobranças de lateral e tiro de meta; o descumprimento resultará na reversão da posse ou na marcação de escanteio, respectivamente.
- As substituições também serão mais rápidas: o jogador substituído terá dez segundos para deixar o campo pelo local mais próximo. Caso exceda esse tempo, o substituto só poderá entrar um minuto após a próxima paralisação.
- Outra regra importante diz respeito ao atendimento médico. Jogadores de linha que receberem assistência em campo deverão permanecer fora do gramado por um minuto após o reinício do jogo, visando evitar paralisações prolongadas e o uso tático de lesões.
Exceções para a regra de atendimento médico incluem goleiros, concussões, problemas cardíacos, lesões graves na cabeça, colisões entre companheiros de equipe, ou quando a falta resultar em cartão amarelo ou vermelho para o adversário.
Arbitragem e Transmissão do Amistoso
O amistoso contará com uma equipe de arbitragem totalmente alemã, liderada por Daniel Schlager, em um intercâmbio entre a CBF e a Federação Alemã de Futebol (DFB).
A partida entre Brasil e Panamá será transmitida pelos canais do Grupo Globo, incluindo TV Globo (televisão aberta), SporTV (televisão fechada) e GeTV (YouTube).