Neste domingo (31), o Brasil entra em campo no Maracanã para enfrentar o Panamá, às 18h30 de Brasília, no último jogo em território nacional antes do embarque para Nova Jersey, onde começará a jornada em busca do título da Copa do Mundo de 2026. Durante coletiva de imprensa neste sábado (30), o técnico Carlo Ancelotti aproveitou para revelar a escalação da equipe que começará o jogo.

Segundo o Mister, o Brasil terá Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Matheus Cunha, Raphinha e Vini Jr.

“Um jogo importante para nos despedirmos dos nossos torcedores e estádio. Amanhã vão jogar todos”, acrescentou o italiano, que não cortará Neymar do elenco, mesmo após notícia de lesão na panturrilha

Ancelotti comandou atividade com os jogadores durante a manhã deste sábado. À tarde, a delegação segue para o Rio de Janeiro, onde ficará concentrada para a partida. “Até agora a preparação tem sido muito boa. Temos tempo para nos preparar bem”, garantiu o treinador.

Amistosos da seleção

O jogo contra o Panamá colocará o Brasil contra um rival da Concacaf, confederação a qual pertence o Haiti, um dos adversários que a seleção terá na fase de grupos da Copa.

No dia 6 de junho, o time comandado por Ancelotti encara o Egito, no estádio Huntington Bank Field, em Cleveland (EUA) — equipe do norte da africa, como o Marrocos, contra quem o Brasil fará a estreia na Mundial, no dia 13, e recentemente

Ainda no Grupo C a seleção terá pela frente a Escócia, no dia 24 de junho. Vale lembrar que nos últimos dois amistosos, o Brasil mediu forças contra duas seleções europeias, França, na derrota por 2 a 1, e Croácia, na vitória por 3 a 1.