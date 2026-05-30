Na manhã deste sábado (30), o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti afirmou que não há planos de cortar o atacante Neymar da equipe que disputará a Copa do Mundo de 2026. A declaração foi feita durante coletiva de imprensa na Granja Comary, em Teresópolis, onde a equipe se prepara para o torneio.

Lesão e Tempo de Recuperação

Neymar, 34, apresentou-se à seleção brasileira com uma lesão muscular de grau dois na panturrilha direita. O médico da equipe, Rodrigo Lasmar, informou que o período de recuperação estimado é de duas a três semanas. Devido à lesão, o jogador está fora dos dois amistosos preparatórios do Brasil, que acontecerão contra o Panamá neste domingo (31) e contra o Egito no sábado (6).

Confiança de Ancelotti para o Mundial

Apesar do problema físico, Ancelotti demonstrou total confiança na recuperação do camisa 10. Segundo o treinador, Neymar será mantido no grupo e a expectativa é que ele esteja disponível para o primeiro jogo da Copa do Mundo ou, no máximo, para a segunda partida da fase de grupos. A estreia do Brasil no Mundial será em 13 de junho, contra Marrocos, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O segundo compromisso da equipe está agendado para 19 de junho, diante do Haiti.

A Copa do Mundo de 2026

A Copa do Mundo de 2026 será sediada conjuntamente por Estados Unidos, Canadá e México, e está programada para ocorrer de 11 de junho a 19 de julho. Ancelotti foi categórico ao afirmar que os 26 jogadores convocados são a lista final e que não haverá substituições no elenco.