A Fifa divulgou neste sábado, 6, em novo evento em Washington, nos EUA, a tabela completa da Copa do Mundo de 2026, com horáriose locais das partidas.
O Brasil, que está no grupo C, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia, jogará nas cidades de New Jersey/Nova York, Filadélfia e Miami, sempre em horário noturno de Brasília.
Que horas o Brasil joga na Copa?
A estreia da seleção brasileira será diante dos Marrocos, no dia 13 de junho (um sábado), às 19h (de Brasília). O jogo contra o Haiti será em 19 (sexta-feira), às 22h, e o confronto com a Escócia, no dia 24 (quarta-feira), às 19h.
México e África do Sul fazem a abertura da Copa Do Mundo no dia 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México, às 16h.
A final será no dia 19 de julho, no Estádio MetLife, em New Jersey.
Horário e local dos jogos da primeira fase da Copa
Grupo A
11 de junho – México x África do Sul – Estádio Azteca (Cidade do México) — às 16h (de Brasília)
11 de junho – Coreia do Sul x Europa D — Estadio Akron (Guadalajara, México), às 23h (de Brasília)
18 de junho – Europa D x África do Sul — Mercedes-Benz Stadium (Atlanta), às 13h (de Brasília)
18 de junho – México x Coreia do Sul — Estadio Akron (Guadalajara, México), às 22h (de Brasília)
24 de junho – Europa D x México — Azteca (Cidade do México), às 22h (de Brasília)
24 de junho – África do Sul x Coreia do Sul — Estadio BBVA (Monterrey, México), às 22h (de Brasília)
Grupo B
12 de junho – Canadá x Europa A — BMO Field (Toronto, Canadá), às 16h (de Brasília)
13 de junho – Catar x Suíça — Levi’s Stadium (San Francisco), às 16h (de Brasília)
18 de junho – Suíça x Europa A — SoFi Stadium (Los Angeles), às 16h (de Brasília)
18 de junho – Canadá x Catar — BC Place (Vancouver, Canadá), às 19h (de Brasília)
24 de junho – Suíça x Canadá — BC Place (Vancouver, Canadá), às 16h (de Brasília)
24 de junho – Europa A x Catar — Lumen Field (Seattle), às 16h (de Brasília)
Grupo C
13 de junho – Brasil x Marrocos – MetLife Stadium (New York/New Jersey), às 19h (de Brasília)
13 de junho – Haiti x Escócia — Gillette Stadium (Boston), às 22h (de Brasília)
19 de junho – Brasil x Haiti — Lincoln Financial Field (Filadélfia), às 22h (de Brasília) 19 de junho – Escócia x Marrocos — Gillette Stadium (Boston), às 19h (de Brasília) 24 de junho – Escócia x Brasil — Hard Rock Stadium (Miami), às 19h (de Brasília) 24 de junho – Marrocos x Haiti — Mercedes-Benz Stadium (Atlanta), às 19h (de Brasília)