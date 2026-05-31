O México fará história em 2026 ao se tornar o primeiro país a sediar a Copa do Mundo Fifa pela terceira vez, após as edições de 1970 e 1986. O torneio, que ocorre entre 11 e 19 de julho, também será inédito em diversos aspectos, contando com 48 seleções e sendo organizado por três nações: Canadá, Estados Unidos e México.

A abertura com a partida entre México e África do Sul será no icônico Estádio Azteca, na Cidade do México, que também sediou a final de 1970.

Legado Histórico e Recorde Mundial

A conexão do México com o futebol brasileiro é profunda, especialmente por ter sido o palco do tricampeonato mundial da seleção brasileira em 1970. Naquela ocasião, a equipe de Pelé venceu a Itália por 4 a 1 na final, no Estádio Azteca, garantindo a posse definitiva da Taça Jules Rimet.

Em uma demonstração da paixão mexicana pelo esporte, a Cidade do México sediou a “maior aula de futebol do mundo” em 15 de março de 2026, no Zócalo, a principal praça da capital. O evento reuniu mais de 9.500 pessoas, superando o recorde anterior de 1.038 participantes, estabelecido em Seattle, nos Estados Unidos, em junho de 2025, e foi reconhecido pelo Guinness World Records.

Preparativos e Cultura Local

O clima de antecipação para o Mundial de 2026 foi documentado em uma reportagem especial do Globo Repórter. A jornalista Sandra Annenberg e equipe viajaram 1.200 quilômetros em 20 dias pelo México, explorando as tradições, a culinária e as paisagens do país.

A reportagem destacou a admiração dos mexicanos por ídolos brasileiros como Neymar e Ronaldinho, e como o futebol é visto como uma celebração coletiva, de “alegria, família e amigos”. Personagens culturais, como El Charro Gonzalez, caracterizado como o “Senhor Morte”, também participaram da celebração, fazendo previsões para México e Brasil no torneio.