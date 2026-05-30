Neste sábado (30), o atacante Neymar, que não será cortado da Copa, segundo Ancelotti, protagonizou cenas de forte emoção na Granja Comary, em Teresópolis. O momento marcou os instantes finais de convivência da seleção brasileira no centro de treinamento, com o camisa 10 sendo um dos últimos a deixar o gramado após as atividades, encerrando a fase de preparação da equipe no local, conforme reportado pelo jornal Lance.

Emoção e Interação na Granja Comary

Neymar entrou em campo de maneira descontraída, usando meião e tênis, e chegou a dar alguns toques na bola. Em seguida, dedicou um longo período à distribuição de autógrafos e ao atendimento de fãs presentes.

Após interagir com o público, o jogador sentou-se no gramado, observando a movimentação e passando um tempo significativo ao lado da família. A presença de familiares foi notável, com Bruna Biancardi e as filhas Mavie e Mel, além de Duda Fournier, esposa de Lucas Paquetá, com os filhos Benício e Filippo, acompanhando o último treino.

Conselhos de Neymar a Vini Jr. e Paquetá

Além dos momentos de emoção, Neymar também mostrou descontração com os companheiros Vini Jr. ePaquetá. O atacante ofereceu dicas sobre a tradicional “paradinha” em cobranças de pênaltis, arrancando sorrisos dos presentes e reforçando a camaradagem no grupo da seleção brasileira.

Próximos Passos da Seleção Brasileira

A permanência prolongada de Neymar no gramado e a sequência de gestos reforçaram a sensação de despedida, marcando mais um capítulo da trajetória com a camisa da seleção brasileira.

Este evento na Granja Comary sinaliza o fim da etapa de treinos no local. A equipe se prepara para um amistoso contra o Panamá no domingo (31), no Maracanã, antes de seguir viagem para os Estados Unidos, onde disputará a Copa do Mundo de 2026.