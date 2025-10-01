Seleção brasileira: veja datas e horários dos jogos contra Coreia e Japão

A seleção brasileira se prepara para mais uma Data Fifa com dois amistosos importantes no continente asiático. Como parte da preparação para a Copa do Mundo de 2026, a equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti enfrentará a Coreia do Sul e o Japão nos dias 10 e 14 de outubro respectivamente. O treinador anunciou os 26 jogadores convocados nesta quarta-feira, 1º, para os amistosos.

PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital

Brasil x Coreia do Sul

O primeiro desafio da Canarinho será contra a Coreia do Sul. A partida está marcada para 10 de outubro, uma sexta-feira, às 8h (de Brasília). O palco do confronto será o Seoul World Cup Stadium, em Seul. A equipe sul-coreana, que também está classificada para a Copa, conta com o talento de Kang-in Lee, atacante do PSG.

Brasil x Japão

Quatro dias depois, o Brasil volta a campo para enfrentar outro adversário asiático. O jogo contra o Japão acontecerá no dia 14 de outubro, uma terça-feira, às 7h30 (de Brasília). A partida será disputada no Estádio Nacional do Japão, em Tóquio. Os japoneses, conhecidos pela organização tática, prometem ser um teste de paciência e eficiência para o ataque brasileiro.

Time de Ancelotti

Ancelotti minimizou o caráter de testes nestes dois amistosos. O treinador quer muito mais preparar a equipe para o Mundial, do que promover nomes novos. Por isso, disse que “seleção nacional não faz testes, mas ganha jogos”.

“Os jogadores convocados pela primeira vez por mim terão oportunidade, mas não é a lista definitiva. Obviamente que muitos desses jogadores estarão na Copa do Mundo, mas é uma lista que leva em conta também as lesões que tivemos nos últimos dias. É uma oportunidades para outros demonstrarem suas qualidades”, disse o treinador.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.