Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti convoca seleção brasileira com voltas de Vini Jr. e Rodrygo

Treinador anunciou lista para amistosos contra Coreia do Sul e Japão, nos dias 10 e 14 de outubro; confira os nomes

Publicado por: Redação em 01/10/2025 às 14:44 - Atualizado em 01/10/2025 às 16:41
Carlo Ancelotti convoca seleção brasileira com voltas de Vini Jr. e Rodrygo
Vinicius e Rodrygo haviam ficado fora da última convocação da seleção - Andre Borges/EFE

seleção brasileira foi convocada para a Data Fifa de outubro, nesta quarta-feira, 1º, às 15h (de Brasília). Em evento realizado na sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, o treinador Carlo Ancelotti divulgou os 26 nomes para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão.

PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital

O Brasil vai a campo no próximo dia 10, em uma sexta-feira, contra a seleção sul-coreana, em Seul. Na terça-feira seguinte, dia 14, o adversário será a equipe japonesa, em Tóquio.

A lista divulgada pelo treinador italiano não contou com estreias na amarelinha ou grandes surpresas. Porém, teve a volta dos atacantes do Vinicius Júnior e Rodrygo, que haviam ficado de fora da última Data Fifa.

Sobre os ex-atletas de Ancelotti no Real Madrid, respondeu: “A volta de Rodrygo é porque ele está jogando muito bem. Não está jogando muito, mas toda vez que entra joga bem. Tem boa condição física e está muito motivado para estar aqui. É muito importante, tem características técnicas muito importantes: é um atacante que pode jogar em todas as posições.”

A convocação da seleção brasileira

GOLEIROS:

Bento – Al-Nassr
Ederson – Fenerbahçe
Hugo Souza – Corinthians

LATERAIS:

Caio Henrique – Monaco
Carlos Augusto – Inter de Milão
Douglas Santos – Zenit
Vanderson – Monaco
Wesley – Roma

ZAGUEIROS:

Éder Militão – Real Madrid
Fabrício Bruno – Cruzeiro
Gabriel Magalhães – Arsenal
Lucas Beraldo – PSG

MEIO-CAMPISTAS:

André – Wolverhampton
Bruno Guimarães – Newcastle
Casemiro – Manchester United
João Gomes – Wolverhampton
Joelinton – Newcastle
Lucas Paquetá – West Ham

ATACANTES:

Estêvão – Chelsea
Gabriel Martinelli – Arsenal
Igor Jesus – Nottingham Forest
Luiz Henrique – Zenit
Matheus Cunha – Manchester United
Richarlison – Tottenham
Rodrygo – Real Madrid
Vinicius Júnior – Real Madrid

