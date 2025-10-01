Carlo Ancelotti convoca seleção brasileira com voltas de Vini Jr. e Rodrygo

Treinador anunciou lista para amistosos contra Coreia do Sul e Japão, nos dias 10 e 14 de outubro; confira os nomes
A seleção brasileira foi convocada para a Data Fifa de outubro, nesta quarta-feira, 1º, às 15h (de Brasília). Em evento realizado na sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, o treinador Carlo Ancelotti divulgou os 26 nomes para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão.
PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital
O Brasil vai a campo no próximo dia 10, em uma sexta-feira, contra a seleção sul-coreana, em Seul. Na terça-feira seguinte, dia 14, o adversário será a equipe japonesa, em Tóquio.
A lista divulgada pelo treinador italiano não contou com estreias na amarelinha ou grandes surpresas. Porém, teve a volta dos atacantes do Vinicius Júnior e Rodrygo, que haviam ficado de fora da última Data Fifa.
Sobre os ex-atletas de Ancelotti no Real Madrid, respondeu: “A volta de Rodrygo é porque ele está jogando muito bem. Não está jogando muito, mas toda vez que entra joga bem. Tem boa condição física e está muito motivado para estar aqui. É muito importante, tem características técnicas muito importantes: é um atacante que pode jogar em todas as posições.”
GOLEIROS:
Bento – Al-Nassr
Ederson – Fenerbahçe
Hugo Souza – Corinthians
LATERAIS:
Caio Henrique – Monaco
Carlos Augusto – Inter de Milão
Douglas Santos – Zenit
Vanderson – Monaco
Wesley – Roma
ZAGUEIROS:
Éder Militão – Real Madrid
Fabrício Bruno – Cruzeiro
Gabriel Magalhães – Arsenal
Lucas Beraldo – PSG
MEIO-CAMPISTAS:
André – Wolverhampton
Bruno Guimarães – Newcastle
Casemiro – Manchester United
João Gomes – Wolverhampton
Joelinton – Newcastle
Lucas Paquetá – West Ham
ATACANTES:
Estêvão – Chelsea
Gabriel Martinelli – Arsenal
Igor Jesus – Nottingham Forest
Luiz Henrique – Zenit
Matheus Cunha – Manchester United
Richarlison – Tottenham
Rodrygo – Real Madrid
Vinicius Júnior – Real Madrid
Ver essa foto no Instagram