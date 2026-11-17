A Juventus estuda avançar com uma investida por empréstimo pelo lateral-esquerdo Alejandro Balde, do Barcelona, para a janela de transferências de janeiro. A diretoria do clube italiano vê o atleta como uma oportunidade de mercado imediata. A informação é do jornal Corriere dello Sport.

A Juventus trabalha com a ideia de uma cessão temporária simples, sem obrigação de compra, evitando impactos financeiros expressivos no orçamento imediato. O Barcelona, por sua vez, avalia o valor de mercado de Balde em cerca de 40 milhões de euros (cerca de R$ 254 milhões) para eventuais negociações definitivas.

Além dos italianos, equipes como Paris Saint-Germain, Monaco e Milan também monitoram a situação do jogador para o decorrer da temporada. A concorrência, segundo o jornal italiano, pode acelerar os movimentos da Juventus, que também monitora o lateral-esquerdo David Raum, do RB Leipzig, para a próxima temporada.

Momento de Alejandro Balde no Barcelona

Formado na base do clube catalão, o jogador de 23 anos perdeu espaço na equipe comandada por Hansi Flick na atual temporada. Com menor minutagem em campo e concorrência direta no setor, o futuro do atleta entrou no radar do mercado internacional para a busca de mais regularidade.