O Chelsea continua acompanhando os passos do jovem meia-atacante Kerim Alajbegovic, de 19 anos, que atua na Juventus. Segundo o portal britânico TEAMtalk, a diretoria londrina mantém o atleta bósnio em sua lista de prioridades para futuras investidas no mercado europeu.

Na última janela de transferências, o clube inglês demonstrou forte interesse na contratação do jogador. Naquela ocasião, o atleta optou por acertar com a equipe italiana em uma operação avaliada em até 40 milhões de euros (cerca de R$ 25o milhões). O projeto inicial apresentado pela diretoria inglesa previa um período de empréstimo ao Strasbourg, da França.

O panorama esportivo, no entanto, foi reformulado. Caso avance com uma proposta formal nas próximas janelas, a intenção do clube inglês é integrar o atleta diretamente ao grupo principal em Stamford Bridge. A capacidade de atuar tanto pelas pontas quanto pelo centro do setor ofensivo é vista como um diferencial.

Contrato longo e concorrência na Europa

Apesar da aproximação britânica, uma eventual negociação envolve entraves contratuais. Alajbegovic possui vínculo assinado com o clube de Turim até 2031, sendo tratado internamente pela comissão técnica como uma peça central no planejamento de longo prazo. Além disso, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain também acompanham o desenvolvimento do jovem jogador no futebol italiano.