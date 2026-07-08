Andrey Santos deve trocar de clube na Inglaterra, Segundo o The Athletic, o volante brasileiro do Chelsea assinou com o Manchester United para a próxima temporada. A negociação pode alcançar 50 milhões de libras (R$ 347 milhões) com metas fáceis de serem atingidas.

O Chelsea ficará com 10% de uma futura venda do jogador, Manchester United e Andrey já se acertaram quanto aos valores que o jogador vai receber e o tempo de contrato. O brasileiro vai viajar para assinar com o novo clube e realizar os exames médicos.

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Andrey Santos foi contratado pela equipe de Londres em 2023, do Vasco da Gama. O jovem de 22 anos, após alguns empréstimos, ganhou espaço no Chelsea na última temporada. Foram 43 jogos, com três gols e quatro assistências.

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