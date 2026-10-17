O Chelsea venceu o Everton por 2 a 0 neste sábado, 17, no estádio Hill Dickinson, em Liverpool, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Inglês de 2026/27. O grande nome do confronto foi Pedro Neto, autor dos dois gols que garantiram o triunfo visitante. A equipe comandada por Xabi Alonso chegou aos 13 pontos e assumiu a quarta colocação na tabela.

Domínio ofensivo e gols na etapa final

O primeiro tempo foi marcado por um alto número de infrações, terminando sem gols, mas com cinco cartões amarelos — dois para os donos da casa e três para os visitantes. O Chelsea, no entanto, ditou o ritmo das ações ofensivas ao longo de toda a partida. Terminou o jogo com 53% de posse de bola e 18 finalizações totais, contra apenas seis do Everton, que foi a campo em um esquema 4-2-3-1 sob o comando de David Moyes.

A superioridade nos números se transformou em vantagem no placar logo no primeiro minuto do segundo tempo quando Pedro Neto abriu a contagem. O Everton tentou responder com alterações, promovendo as entradas de Tyrique George, Christian Nørgaard e Brennan Johnson, mas não conseguiu furar o bloqueio adversário. Já na reta final, aos 45 minutos, Pedro Neto marcou novamente, definindo o 2 a 0 antes de ser substituído por Geovany Quenda nos acréscimos.

O segundo tempo teve um momento preocupante: aos 20 minutos, o goleiro do Chelsea, Emiliano Martínez, precisou ser retirado de campo de maca após um choque de cabeça com o defensor Jarrad Branthwaite. Ele foi substituído pelo belga Mike Penders.

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Situação no campeonato e próximos jogos

A vitória fora de casa consolida o momento do Chelsea, que agora soma quatro vitórias, um empate e duas derrotas na competição, com dois triunfos nos seus últimos cinco compromissos. O Everton, por sua vez, estaciona nos 10 pontos e cai para o sexto lugar, amargando sua primeira derrota no torneio após uma sequência recente de uma vitória e quatro empates.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado, 24, pelo Campeonato Inglês. O Everton viaja para enfrentar o Arsenal, enquanto o Chelsea recebe o Tottenham em seus domínios.