Em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Inglês 2026/27, Hull City e Everton empataram por 2 a 2 na manhã deste domingo, 11, no MKM Stadium. Após uma primeira etapa sem gols válidos, o jogo pegou fogo no segundo tempo. O resultado mantém o time visitante invicto na competição e na parte de cima da tabela, enquanto os donos da casa seguem no meio da classificação.

VAR em ação e primeiro tempo travado

O Everton, comandado por David Moyes em um 4-2-3-1, tomou as rédeas da partida desde o início, terminando o jogo com 64% de posse de bola e trocando 507 passes contra apenas 288 do adversário. O Hull City, postado no 5-4-1 pelo técnico S. Jakirović, cometeu mais faltas ao longo do jogo (13 a 3), o que rendeu cartões amarelos para Matt Crooks aos 13 minutos e Oliver McBurnie aos 21.

Aos 34 minutos, o Everton chegou a balançar as redes, mas o lance foi revisado pelo VAR e o gol acabou anulado, levando o 0 a 0 para o intervalo.

Chuva de gols e virada visitante

A rede finalmente balançou logo na volta dos vestiários. Aos 48 minutos, Joe Gelhardt abriu o placar para o Hull City após assistência de Sorba Thomas. A resposta do Everton foi rápida: aos 55 minutos, Kiernan Dewsbury-Hall recebeu passe de Ainsley Maitland-Niles e deixou tudo igual. Aos 68 minutos, o próprio Dewsbury-Hall atuou como garçom e serviu Thierno Barry, que virou o jogo para os visitantes.

Substitutos garantem a igualdade

Atrás no placar, o Hull City precisou mexer na equipe. As entradas de Elliot Stroud e Mohamed Belloumi, aos 64 minutos, provaram-se decisivas. Aos 74 minutos, a dupla que veio do banco funcionou perfeitamente: Stroud deu a assistência para Belloumi marcar o gol que selou o 2 a 2 definitivo no placar, em um jogo onde o Everton finalizou mais (14 a 9 no total), mas não conseguiu segurar a vantagem.

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Com o empate, o Everton chega a 10 pontos e ocupa a 5ª colocação, somando duas vitórias e três empates nos últimos cinco jogos. Já o Hull City vai a nove pontos, na 9ª posição, mantendo um balanço de duas vitórias, dois empates e uma derrota em sua sequência recente.

O Everton volta a campo no próximo sábado, 17, para enfrentar o Chelsea, em casa. No mesmo dia, o Hull City visita o Fulham, ambos os confrontos válidos pelo Campeonato Inglês.