A 27ª rodada do Campeonato Inglês reserva um confronto de muita tradição e objetivos distintos na tabela. Nesta segunda-feira, 23, o Everton recebe o Manchester United no estádio Hill Dickinson, em Liverpool. A bola rola a partir das 17h (de Brasília), em um duelo que promete agitar a disputa por vagas europeias.

Contexto do confronto no novo estádio

O embate coloca frente a frente duas equipes em momentos opostos. Para o Everton, a partida é uma oportunidade crucial para reverter a má fase recente e provar sua força diante da torcida em sua nova casa, o Hill Dickinson Stadium. Ocupando o meio da classificação, os Toffees buscam uma sequência positiva para manter vivo o sonho de uma vaga na Conference League.

Já o Manchester United chega a Liverpool com o status de favorito. A equipe vive uma fase excelente e tem como objetivo principal consolidar sua posição no G-4, zona que garante vaga direta na próxima Champions League. A consistência fora de casa contra adversários tradicionais é vista como fundamental pela comissão técnica para afastar os concorrentes diretos nesta reta final de temporada.

Everton busca estabilidade

O time da casa entra em campo pressionado para reencontrar o caminho das vitórias. Ocupando a 8ª colocação na tabela com 37 pontos, o Everton faz uma campanha de altos e baixos, somando 10 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. A equipe tenta se aproximar do pelotão de frente, mas tem esbarrado na irregularidade.

Nos últimos jogos, o desempenho acendeu um sinal de alerta: a equipe vem de uma sequência difícil, acumulando dois empates e duas derrotas nas últimas quatro partidas da liga. Jogar em seus domínios será fundamental para tentar surpreender um dos times mais sólidos da competição no momento.

United defende vaga no G-4

Do outro lado, os Diabos Vermelhos vivem um momento iluminado. Ocupando a 4ª posição com 45 pontos, o United defende com unhas e dentes sua permanência na zona de classificação para a Liga dos Campeões. A campanha sólida de 12 vitórias, 9 empates e apenas 5 derrotas reflete a consistência do elenco.

A forma recente da equipe é invejável: são quatro vitórias e um empate nas últimas cinco partidas da Premier League. O time chega a Liverpool embalado e confiante, sabendo que um triunfo fora de casa é crucial para manter a distância dos perseguidores.

Onde assistir

Onde assistir