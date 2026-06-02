O Fulham confirmou a saída do técnico português Marco Silva, de 48 anos, nesta terça-feira, 2, após cinco anos no comando do clube inglês. A decisão abre caminho para a provável mudança do treinador para o Benfica, onde deve assumir a vaga deixada por José Mourinho, que se prepara para retornar ao Real Madrid, segundo a BBC.

O legado de Marco Silva no Fulham

Desde sua chegada ao Craven Cottage em julho de 2021, Marco Silva liderou o Fulham em um período de sucesso. Em sua primeira temporada, 2021/22, o clube conquistou o título do Championship, garantindo o retorno à Premier League.

Nas temporadas seguintes, o treinador consolidou a equipe na elite do futebol inglês, alcançando a melhor pontuação do Fulham na Premier League em 2024/25, com 54 pontos. Na recém-encerrada temporada 2025/26, o clube terminou na 11ª posição, com 52 pontos.

Transição no Benfica e o desafio de Silva

A chegada de Marco Silva ao Benfica ocorre em um momento de transição para os Encarnados. José Mourinho, atual treinador do Benfica, é esperado no Real Madrid, com a oficialização dependendo das eleições presidenciais do clube espanhol, marcadas para 7 de junho. O Benfica terminou a temporada 2025-26 do Campeonato Português na terceira colocação, e Marco Silva terá o desafio de buscar títulos e a qualificação para competições europeias, um dos atrativos para seu retorno a Portugal.