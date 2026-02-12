Nesta sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026, o Campeonato Português reserva um confronto de realidades extremas pela 22ª rodada. O Santa Clara recebe o Benfica no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, às 15h30 (horário de Brasília). Enquanto os donos da casa lutam desesperadamente contra o rebaixamento, os visitantes defendem sua invencibilidade e buscam encurtar a distância para os líderes da tabela.

Santa Clara em queda livre

A situação da equipe açoriana é alarmante. Ocupando a 16ª colocação com apenas 17 pontos, o Santa Clara vive seu momento mais crítico na temporada, vindo de uma sequência de cinco derrotas consecutivas. Com uma campanha de apenas 4 vitórias, 5 empates e 12 derrotas, o time encara o duelo como uma verdadeira final. A esperança da torcida reside em uma postura defensiva sólida e na exploração de contra-ataques para tentar surpreender o gigante de Lisboa e estancar a crise que ameaça a permanência do clube na elite.

Benfica: invencibilidade à prova

Do outro lado, as Águias chegam aos Açores ostentando uma marca impressionante: são a única equipe invicta nos principais campeonatos europeus até o momento. No entanto, a campanha do Benfica é marcada por um número considerável de empates, o que posiciona o clube no terceiro lugar, com 49 pontos, atrás dos rivais Porto e Sporting. Para a comissão técnica, o jogo é crucial: vencer uma equipe da parte inferior da tabela é obrigatório para transformar a consistência defensiva em pontos que permitam brigar efetivamente pelo título nacional.

Onde assistir e ficha técnica

O confronto promete ser um teste de resistência para a defesa do Santa Clara contra o ataque invicto do Benfica. Confira abaixo as informações de transmissão: