Com o fim da fase de grupos da Champions League, a competição começa a afunilar. Dos 36 times que estavam na disputa, apenas 24 se classificaram para o mata-mata: oito deles diretamente às oitavas de final e o restante disputará os playoffs. Os confrontos dos playoffs serão sorteados pela Uefa nesta sexta-feira, 30.

De acordo com o regulamento do torneio, as equipes que terminaram entre a nona e a 16ª posição são cabeças de chave no sorteio. Essa regra, portanto, define que esses times jogarão as partidas de volta em casa.

Neste sorteio, os clubes são divididos em oito potes distintos. A divisão, que é feita com pares em cada pote, é da seguinte maneira: 9º e 10º colocado, 11º e 12º, 13º e 14º, 15º e 16º, 17º e 18º, 19º e 20º, 21º e 22º, 23º e 24º. Os confrontos das oitavas de final serão definidos pelo mesmo sistema.

Apesar do sorteio ainda não ter acontecido, o mata-mata já tem data para começar. Os duelos de playoffs serão nos dias 16, 18, 23 e 25 de fevereiro. Já as oitavas acontecem nos dias 9, 11, 16 e 18 de março.

O maior campeão Real Madrid pode encarar nos playoffs o surpreendente Bodo/Glimt ou o Benfica, equipe portuguesa que o venceu na última rodada da fase de liga, com direito a gol de goleiro. Se avançar, o Real pode encarar novamente o Manchester City, num duelo que tem se tornado habitual na competição.

Veja os prováveis adversários dos times que já estão nas oitavas de final

Arsenal – 1º colocado na fase de grupos