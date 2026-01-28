A fase de liga da Champions League chegou ao fim nesta quarta-feira, 28, definindo assim todos os classificados diretos para as oitavas de final, além dos times que disputarão os playoffs e também os eliminados. A rodada com 18 jogos simultâneos garantiu surpresas no G8 e empurrou gigantes como Real Madrid e o atual campeão PSG para baixo na tabela.

Entre os oito times classificados direto para as oitavas de final, houve pelo menos duas surpresas. O Tottenham avançou como a 4ª melhor campanha, enquanto o Sporting ficou em 7º na tabela. Além da dupla, também avançaram: Arsenal (único 100% na competição), Bayern de Munique, Liverpool, Barcelona, Chelsea e Manchester City.

G8 da Champions: os classificados diretos

Arsenal

Bayern de Munique

Liverpool

Tottenham

Barcelona

Chelsea

Sporting

Manchester City

A fase de liga mostrou o domínio das equipes inglesas no cenário europeu. Dos seis times, todos avançaram – 5 dentro do G8 e apenas o Newcastle para os playoffs.

A zebra ficou com o atual campeão PSG, que empatou na última rodada e acabou amargando os playoffs. O cenário foi o mesmo para o gigante Real Madrid, que também precisará disputar a fase extra no mata-mata.

Entre as equipes eliminadas, a grande decepção foi o Napoli. A atual campeã italiana somou apenas oito pontos em oito rodadas e ficou na 30ª posição geral, se despedindo mais cedo.

Os classificados aos playoffs da Champions

Real Madrid

Inter de Milão

Paris Saint-Germain

Newcastle

Juventus

Atlético de Madrid

Atalanta

Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund

Olympiacos

Club Brugge

Galatasaray

Monaco

Qarabag

Bodo/Glimt

Benfica

Como ficou a tabela final da fase de liga da Champions