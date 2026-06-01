O Paris Saint-Germain (PSG) celebrou seu segundo título consecutivo da Liga dos Campeões da UEFA no último sábado, 30 de maio de 2026. A vitória dramática sobre o Arsenal na Puskás Arena, em Budapeste, Hungria, colocou os franceses como bicampeões europeus. O zagueiro brasileiro Marquinhos teve papel de destaque, com sua liderança e desempenho amplamente elogiados pela mídia francesa.

Marquinhos: Liderança e Resiliência em Campo

Marquinhos, capitão do PSG, foi uma figura central na celebração do bicampeonato. Apesar de um erro inicial que levou ao gol do Arsenal, o zagueiro se recuperou e demonstrou a resiliência da equipe. Ele foi visto levantando a taça, enquanto o zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães, dos Gunners, desperdiçou o pênalti decisivo.

A imprensa francesa não poupou elogios ao defensor. O jornal ‘L’Équipe’ classificou o PSG como ‘lendário’, enquanto o ‘Le Figaro’ chamou Marquinhos de ‘gladiador’ do confronto. Em declarações pós-jogo, o zagueiro destacou a dificuldade da temporada e a capacidade do time de encontrar seu melhor ritmo no momento certo.

A Final Eletrizante na Puskás Arena

A partida decisiva terminou em um empate de 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação. O Arsenal abriu o placar com Kai Havertz, mas Ousmane Dembélé empatou para o PSG em cobrança de pênalti. A decisão foi para as penalidades máximas, onde o clube parisiense levou a melhor por 4 a 3. Com este resultado, o clube parisiense se tornou o segundo time na era moderna a conquistar o troféu em temporadas consecutivas, um feito antes alcançado apenas pelo Real Madrid.