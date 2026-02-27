Neste sábado, 28, o Estádio Océane será palco de um confronto de realidades opostas pela 24ª rodada do Campeonato Francês 2025/26. O Le Havre recebe o poderoso Paris Saint-Germain às 17h05 (de Brasília), em uma partida decisiva tanto para a manutenção na elite quanto para a corrida pelo título.

Le Havre busca estabilidade em casa

O Le Havre chega para este confronto somando 26 pontos. A campanha da equipe reflete uma temporada de oscilações, com seis vitórias, oito empates e nove derrotas. A forma recente mostra essa inconsistência, alternando entre resultados importantes e tropeços que impedem uma ascensão maior na classificação.

Jogando em seus domínios, o desafio é imenso. Para frear o ataque estelar do adversário, o time precisará apresentar uma solidez defensiva superior à média da temporada. Pontuar contra o gigante da capital seria um resultado valioso na luta para se manter confortável na elite do futebol francês.

PSG quer manter a hegemonia

Do outro lado, o Paris Saint-Germain entra em campo com a confiança de quem domina o cenário nacional. Líder absoluto com 54 pontos, o time parisiense ostenta uma campanha sólida de 17 vitórias, três empates e apenas três derrotas. O momento atual é positivo, com a equipe vencendo a maioria de seus últimos cinco compromissos e demonstrando controle de jogo.

Mesmo atuando fora de casa, o PSG carrega o favoritismo natural. O objetivo é claro: somar mais três pontos para manter ou ampliar a vantagem sobre os perseguidores e caminhar a passos largos rumo a mais um título. A tendência é que a equipe busque o gol desde os minutos iniciais no Océane.

Onde assistir a Le Havre x PSG

A partida terá ampla cobertura de transmissão para o público brasileiro. Os torcedores poderão acompanhar o duelo na CazéTV ou no serviço de streaming Prime Video.