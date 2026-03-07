O Estádio da Luz, em Lisboa, será o palco de um dos confrontos mais aguardados da temporada europeia neste domingo, 8. Em um duelo que promete parar Portugal, o Benfica recebe o rival Porto pela 25ª rodada do Campeonato Português 2025/26. A bola rola às 14h (de Brasília), em uma partida fundamental para as pretensões de título de ambas as equipes.

Águias defendem a invencibilidade

O Benfica entra em campo ostentando uma campanha de grande resistência. Ocupando a 3ª colocação com 58 pontos, a equipe ainda não foi derrotada na competição, somando 17 vitórias e sete empates. O time aposta no fator casa e na solidez defensiva para superar o rival e transformar a invencibilidade em uma aproximação real ao topo da tabela. Vindo de uma sequência positiva, as Águias sabem que apenas os três pontos interessam para inflamar a torcida na reta final.

Dragão quer disparar na liderança

Do outro lado, o Porto chega à capital portuguesa em uma posição confortável, mas ambiciosa. Líder isolado com 65 pontos, o time azul e branco faz uma campanha avassaladora, acumulando 21 vitórias em 24 jogos e apenas uma derrota. A imprensa local destaca a consistência defensiva do Dragão, que sofreu apenas oito gols até o momento, como um dos pilares para o sucesso. Vencer no Estádio da Luz seria um golpe de autoridade, praticamente selando o destino do campeonato.

Onde assistir a Benfica x Porto

O clássico terá ampla cobertura para os torcedores brasileiros. A partida será transmitida ao vivo pela TV fechada na ESPN. Para quem prefere acompanhar via streaming, o confronto estará disponível na plataforma Disney+.