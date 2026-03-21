O Everton recebe o Chelsea neste sábado, 21, às 14h30 (de Brasília), no moderno estádio Hill Dickinson, em Liverpool. A partida, válida pela 31ª rodada do Campeonato Inglês, coloca frente a frente duas equipes que lutam diretamente na parte de cima da tabela por uma vaga nas próximas competições europeias.

O momento dos Toffees

Jogando diante de sua torcida em sua primeira temporada na nova casa, o Everton busca recuperação imediata na liga. Atualmente na oitava colocação com 43 pontos (12 vitórias, sete empates e 11 derrotas), a equipe de Liverpool precisa de um triunfo para encurtar a distância justamente para o adversário deste fim de semana. A forma recente, no entanto, liga um sinal de alerta: os donos da casa somam três reveses e apenas duas vitórias nos últimos cinco compromissos. Vencer como mandante é fundamental para manter vivo o sonho continental.

A instabilidade dos Blues

Do outro lado, o Chelsea chega a Liverpool ocupando a sexta posição, com 48 pontos conquistados em uma campanha de 13 vitórias, nove empates e oito derrotas. Apesar de estar à frente na tabela, o time londrino também sofre com a irregularidade nesta reta final de temporada. Nos últimos cinco jogos, os Blues amargaram duas derrotas, dois empates e apenas uma vitória. Um resultado positivo fora de casa é crucial para consolidar a equipe no pelotão de elite e afastar a ameaça dos rivais.

Confronto direto pela Europa

A menos de dez rodadas para o fim da competição, o duelo é tratado como um verdadeiro jogo de seis pontos. A sexta posição, atualmente ocupada pelo Chelsea, garante vaga na UEFA Conference League, podendo até render classificação para a Europa League, dependendo dos campeões das copas nacionais. Para o Everton, a vitória significa diminuir a desvantagem em relação aos londrinos de cinco para apenas dois pontos. Já para o Chelsea, vencer fora de casa representaria abrir uma confortável margem de oito pontos sobre os Toffees, permitindo que o time olhe para cima na tabela com maior tranquilidade.

Onde assistir

Os torcedores poderão acompanhar o grande duelo ao vivo no Brasil pela ESPN, na TV fechada, e através do serviço de streaming Disney+.