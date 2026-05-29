David Beckham, um dos maiores ídolos da história do Manchester United, consolidou sua transição para o mundo dos negócios ao atingir um novo patamar de riqueza em 2026. O ex-capitão da seleção inglesa foi classificado como o primeiro atleta britânico bilionário, com uma fortuna que, segundo ele, excede seus rendimentos dos tempos de jogador.

Como David Beckham Construiu Sua Fortuna Pós-Carreira?

De acordo com a edição de 2026 da lista de riqueza do Sunday Times, a fortuna conjunta de David Beckham e sua esposa, Victoria Beckham, alcançou a marca de aproximadamente 1,185 bilhão de libras (o equivalente a cerca de R$ 8 bilhões). Este valor posiciona o casal entre as figuras mais ricas do universo desportivo no Reino Unido, destacando a capacidade de Beckham de transformar sua imagem em um ativo financeiro duradouro.

Quais Negócios Compõem o Império de Beckham?

O sucesso financeiro de Beckham é atribuído a um império de negócios diversificado. Ele é co-proprietário do clube norte-americano Inter Miami CF, da Major League Soccer, que atualmente é avaliado em cerca de 1,45 bilhão de dólares. Além disso, o ex-jogador mantém uma forte presença no marketing desportivo global, atuando como embaixador de marcas renomadas. Victoria Beckham também desempenha um papel crucial na construção da fortuna familiar através de sua bem-sucedida marca de moda, contribuindo significativamente para o patrimônio total do casal.