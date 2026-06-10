O Manchester United oficializou nesta quarta-feira, 10, a lista de saídas do clube visando a próxima temporada. Da equipe principal, o volante Casemiro, o ponta Jadon Sancho e o lateral-esquerdo Tyrell Malacia vão deixar os Red Devils.

Em nota, o clube inglês destacou a importância de Casemiro na conquista da Carabao Cup, em 2023, além de relembrar quando foram campeões da FA Cup, em 2024. Ao final da temporada 2025/26, o volante foi homenageado pelo Manchester United e seus torcedores no duelo contra o Nottingham Forest, válido pela 37ª rodada da Premier League. Em janeiro deste ano, o brasileiro já tinha confirmado sua saída dos Red Devils após o fim do seu contrato, deixando o time com 26 gols e 14 assistências em 160 jogos.

Campeão da Carabao Cup de 2023, Tyrell Malacia também está de saída do Manchester United. Desde 2022 no clube, o lateral-esquerdo enfrentou inúmeras lesões durante sua passagem pelo clube, três delas na temporada 2025/26. Pelos Red Devils, o atleta disputou apenas 50 partidas.

Reforço que custou 73 milhões de libras (cerca de R$ 521 milhões na cotação da época) aos cofres do Manchester United, Jadon Sancho está de saída do clube após cinco anos. Ao longo de sua passagem nos Red Devils, o atleta foi emprestado ao Borussia Dortmund, Chelsea e Aston Villa. Pelo time inglês, registrou 12 gols e seis assistências em 83 jogos, além de ter conquistado a Carabao Cup de 2023.

Além deles, Sonny Aljofree, James Bailey e Malachi Sharpe vão deixar as categorias de base do Manchester United.

Confira a nota oficial do Manchester United

“Casemiro, Tyrell Malacia e Jadon Sancho estão entre os jogadores que deixarão o clube, já que seus contratos estão chegando ao fim.

Casemiro desfrutou de quatro temporadas no clube, disputando 160 jogos e marcando 26 gols. Ele desempenhou um papel fundamental na conquista da Carabao Cup de 2023 pelo United, marcando um gol de cabeça em uma atuação colossal contra o Newcastle United. O capitão da seleção brasileira também conquistou a Emirates FA Cup em 2024.

Tyrell Malacia chegou ao United em 2022 e fez 50 jogos pela equipe principal. O lateral, que lutou contra uma série de lesões durante sua passagem pelo clube, atuou três vezes nesta temporada. Ele fez parte do elenco que levantou a Carabao Cup em 2023.

Jadon Sancho chegou a Old Trafford em 2021 e também integrou o time campeão da Carabao Cup de 2023. O ponta jogou 83 vezes pelo clube antes de retornar ao Borussia Dortmund por empréstimo e também teve passagens temporárias por Chelsea e Aston Villa.

Todos no clube gostariam de agradecer a Casemiro, Tyrell e Jadon por suas contribuições ao Manchester United e desejar-lhes muita sorte no futuro.

Dermot Mee recebeu uma proposta de renovação de contrato. O jogador, formado na base do clube, tem desempenhado um papel importante nos treinos da equipe principal nos últimos anos, além de representar o time sub-21 do United em partidas oficiais.

Os jogadores da base Sonny Aljofree, James Bailey e Malachi Sharpe deixarão o clube neste verão.

A Academia se orgulha de todos os nossos jovens jogadores que estão saindo, em todas as categorias de base. Cada um deles receberá apoio para conseguir contratos em novos clubes, terá acesso a um programa de acompanhamento personalizado e manterá para sempre uma ligação vitalícia com o Manchester United.

Espera-se que os defensores Albert Mills e Dante Plunkett, que estão na fase de desenvolvimento profissional, assinem seus primeiros contratos profissionais com o United em julho.

Todos os jogadores mencionados na lista de jogadores mantidos no elenco, divulgada pela Premier League, permanecem sob contrato.”