Em duelo disputado no Villa Park na tarde deste sábado, 31, Aston Villa e Fulham empataram por 1 a 1, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Inglês. Os donos da casa viveram uma montanha-russa de emoções: desperdiçaram um pênalti, conseguiram abrir o placar, mas cederam o empate após um gol contra de seu próprio goleiro.

O resultado mantém as duas equipes no meio da tabela da competição.

Pênalti perdido e alívio antes do intervalo

Mesmo com o Fulham controlando levemente a posse de bola (55% no total da partida), o Aston Villa teve a grande chance de inaugurar o marcador logo aos 13 minutos, quando o VAR confirmou um pênalti a seu favor. No entanto, aos 16, John McGinn foi para a cobrança e desperdiçou a oportunidade.

A frustração dos mandantes só foi curada na reta final da primeira etapa. Aos 39 minutos, Johan Manzambi deu a assistência para Nicolas Jackson balançar as redes e colocar o time do técnico Unai Emery em vantagem antes do intervalo.

Gol contra define a igualdade

Na volta para o segundo tempo, o Fulham, comandado por Álvaro Arbeloa, buscou reagir e conseguiu o empate aos 64 minutos. O goleiro Zion Suzuki acabou marcando contra o próprio patrimônio, igualando o placar para os visitantes.

Após o gol, os dois treinadores promoveram diversas substituições para tentar mudar o panorama do jogo, mas o placar permaneceu inalterado até o apito final.

O Fulham terminou a partida com mais finalizações no alvo (5 contra 3), embora o Aston Villa tenha arriscado mais vezes no total (16 a 14).

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Aston Villa chega a 12 pontos e ocupa a 9ª colocação na tabela, mantendo uma invencibilidade recente de três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos pelo campeonato. Já o Fulham, que tinha 8 pontos antes do jogo, vai a 9 e fica no 15º lugar, somando duas vitórias, dois empates e uma derrota em seu recorte recente na liga.

O Aston Villa volta a campo na terça-feira, 3, contra o Barcelona, pela Uefa Champions League. O Fulham joga no próximo sábado, 7, quando enfrenta o Newcastle pelo Campeonato Inglês.