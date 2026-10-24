O Aston Villa superou o Manchester City por 2 a 1 na manhã deste sábado, 24, no Villa Park, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Inglês. Em um confronto marcado pelo contraste de estilos, os donos da casa apostaram na eficiência ofensiva para derrubar o líder da competição, que teve maior controle da posse de bola e mais finalizações, mas parou na atuação do goleiro Suzuki.

Eficiência dita o ritmo no primeiro tempo

A postura tática do Aston Villa, comandado por Unai Emery no esquema 4-2-3-1, rendeu frutos logo nos minutos iniciais. Aos 6 minutos, Nicolas Jackson abriu o placar após receber assistência de John McGinn.

O Manchester City, sob o comando de Maresca, tentou impor seu ritmo e terminou a partida com 63% de posse de bola, mas não conseguiu furar o bloqueio adversário antes do intervalo. A equipe visitante ainda viu Marc Guehi e Rayan Cherki receberem cartões amarelos na primeira etapa, sendo ambos substituídos no intervalo por Rico Lewis e Phil Foden.

Empate e resposta imediata

Aos 52 minutos, o Manchester City conseguiu igualar o marcador, quando Erling Haaland balançou as redes com passe de Iliman Ndiaye. No entanto, a reação dos visitantes durou pouco. O técnico Unai Emery promoveu a entrada de Ibrahim Mbaye aos 59 minutos, e a alteração teve impacto imediato. Apenas um minuto depois de entrar em campo, aos 60 minutos, Mbaye deu a assistência para Nicolas Jackson marcar o seu segundo gol no jogo e recolocar o Aston Villa em vantagem.

Volume ofensivo e defesas decisivas

A superioridade na posse de bola do Manchester City se traduziu em 15 finalizações totais, sendo sete na direção do gol, o que obrigou o goleiro Suzuki a trabalhar, terminando o jogo com seis defesas.

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Do outro lado, o Aston Villa foi cirúrgico: finalizou oito vezes no total, acertou o alvo em apenas duas oportunidades e converteu ambas em gol, deixando o goleiro Donnarumma sem nenhuma defesa registrada.

O embate também foi marcado por um alto número de faltas (21 a 17 para os mandantes) e cartões amarelos, com três para o Villa e quatro para o City no total.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Aston Villa chega a 11 pontos e assume a sexta colocação na tabela do Campeonato Inglês. Contando este jogo, a equipe soma três vitórias, um empate e uma derrota nas últimas cinco rodadas da competição. Já o Manchester City, que vinha de quatro vitórias seguidas, conhece sua primeira derrota nesse recorte, mas segue na liderança com 21 pontos.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado, 31, pelo Campeonato Inglês. O Aston Villa recebe o Fulham, enquanto o Manchester City joga em casa contra o Brighton and Hove. Na semana seguinte, ambos terão compromissos pela Uefa Champions League: o Villa visita o Barcelona na terça-feira, 03, e o City visita o RB Leipzig na quarta-feira, 4.