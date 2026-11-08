Em um confronto eletrizante na tarde deste domingo, 8, o Manchester United buscou um empate heroico por 4 a 4 contra o Aston Villa, em Old Trafford. Pela 10ª rodada do Campeonato Inglês, os visitantes chegaram a abrir dois gols de vantagem em duas ocasiões diferentes, mas os donos da casa, impulsionados pelas alterações no segundo tempo, reagiram nos acréscimos para evitar a derrota diante de sua torcida.

Início avassalador e reação antes do intervalo

O duelo começou em ritmo acelerado e com eficiência dos visitantes. Logo no primeiro minuto, Alysson Edward Franco da Rocha abriu o placar para o Aston Villa após assistência de John McGinn. Aos 4 minutos, Nicolas Jackson ampliou a vantagem.

O Manchester United, que terminou a partida com 56% de posse de bola e 26 finalizações totais contra 12 do adversário, iniciou sua primeira recuperação aos 16 minutos, quando Bruno Fernandes converteu uma cobrança de pênalti.

Perto do fim da etapa inicial, aos 44 minutos, Youri Tielemans deixou tudo igual aproveitando passe de Noussair Mazraoui.

Novo golpe e o milagre nos acréscimos

Na volta do intervalo, o cenário pareceu se repetir a favor do time de Unai Emery. Aos 48 minutos, John McGinn recolocou o Aston Villa na frente, também em cobrança de pênalti. Cinco minutos depois, aos 53, Leon Goretzka fez o quarto gol dos visitantes, com assistência de Nicolas Jackson.

O técnico Carrick promoveu alterações na equipe mandante, incluindo as entradas de Patrick Dorgu e Joshua Zirkzee, que mudariam a história do jogo. Aos 92 minutos, Zirkzee descontou após passe de Dorgu. Aos 96 minutos, o próprio Dorgu marcou o gol do empate definitivo, desta vez com assistência de Bruno Fernandes.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Manchester United chega a oito pontos e ocupa a 18ª colocação no Campeonato Inglês, acumulando uma sequência de cinco jogos sem vitória na competição (três empates e duas derrotas). Já o Aston Villa, que está invicto há cinco rodadas (duas vitórias e três empates), fica no 10º lugar, com 13 pontos.

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O Manchester United volta a campo no dia 22, contra o Liverpool, pelo torneio nacional, antes de encarar o Sporting pela Champions League, dia 25. O Aston Villa joga no dia 21, quando recebe o Sunderland, também pelo Campeonato Inglês.