O atacante João Pedro está recuperado de uma lesão no joelho que o afastou dos gramados nas últimas semanas e pode voltar a defender o Chelsea neste sábado, 10. A liberação do atleta foi confirmada pelo técnico Xabi Alonso durante entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, antes do confronto contra o Bournemouth, pela Premier League, em Stamford Bridge.

O jogador participou normalmente das atividades com o elenco nos últimos dias de preparação. Ele havia sofrido uma pancada no joelho durante o empate com o Hull City em meados de setembro. Por causa das dores e do quadro clínico diagnosticado, o centroavante acabou cortado da seleção brasileira para os amistosos contra Austrália e Índia, além de ter desfalcado a equipe londrina na derrota para o Brentford.

Descanso para o elenco

A Data Fifa permitiu a evolução física de outros atletas importantes do elenco. Além do atacante brasileiro, nomes como Moisés Caicedo, Reece James e Cole Palmer também trabalharam sem restrições. O treinador espanhol evitou confirmar se João Pedro iniciará entre os titulares, mas destacou que o grupo ganha alternativas valiosas no setor ofensivo.

Autor de três gols em cinco partidas disputadas nesta temporada, João Pedro é uma das principais referências ofensivas dos Blues. A equipe busca a recuperação no Campeonato Inglês, após três rodadas sem vitória.