O atacante brasileiro João Pedro sofreu uma lesão na coxa e vai desfalcar o Chelsea por tempo indeterminado. A ausência do atleta deve durar algumas semanas, confirmada pela comissão técnica dos Blues antes de confrontos decisivos da temporada.

O que aconteceu com o atacante

A confirmação do problema físico veio diretamente do técnico da equipe, Xabi Alonso, durante entrevista coletiva nesta terça-feira, 27. O treinador explicou a condição médica do jogador e evitou estipular um prazo exato para o retorno aos gramados.

“Ele sofreu uma lesão na coxa e ficará fora por algumas semanas. Vamos ‌ver quantas. Não queremos fazer previsões, mas ele não estará ​pronto para os próximos jogos”, afirmou Xabi Alonso em entrevista coletiva.

Quais partidas João Pedro deve perder

O brasileiro será ausência certa em clássicos de peso do futebol inglês. O atacante não estará disponível para os confrontos diretos contra o Liverpool, nesta quarta-feira, 28, e o Manchester United, neste sábado, 31, segundo o jornal L’Équipe. A comissão técnica londrina avalia as opções no elenco para remodelar o setor ofensivo durante a reabilitação física do atacante.