O atacante brasileiro João Pedro sofreu uma lesão na coxa e vai desfalcar o Chelsea por tempo indeterminado. A ausência do atleta deve durar algumas semanas, confirmada pela comissão técnica dos Blues antes de confrontos decisivos da temporada.
O que aconteceu com o atacante
A confirmação do problema físico veio diretamente do técnico da equipe, Xabi Alonso, durante entrevista coletiva nesta terça-feira, 27. O treinador explicou a condição médica do jogador e evitou estipular um prazo exato para o retorno aos gramados.
“Ele sofreu uma lesão na coxa e ficará fora por algumas semanas. Vamos ver quantas. Não queremos fazer previsões, mas ele não estará pronto para os próximos jogos”, afirmou Xabi Alonso em entrevista coletiva.
Quais partidas João Pedro deve perder
O brasileiro será ausência certa em clássicos de peso do futebol inglês. O atacante não estará disponível para os confrontos diretos contra o Liverpool, nesta quarta-feira, 28, e o Manchester United, neste sábado, 31, segundo o jornal L’Équipe. A comissão técnica londrina avalia as opções no elenco para remodelar o setor ofensivo durante a reabilitação física do atacante.