O lateral-direito e capitão Reece James foi submetido a uma cirurgia bem-sucedida no joelho após lesão sofrida durante as atividades de treinamento do Chelsea. O tempo de recuperação deve ser de cerca de três meses, segundo o The Athletic. O clube, contudo, não divulgou a data de retorno do atleta aos gramados.

Por causa do problema físico, o lateral já havia ficado fora do confronto diante do Bournemouth, no último sábado, 10. Na ocasião, os Blues venceram os Cherries por 5 a 1. Em nota oficial, a diretoria do clube londrino confirmou que o atleta já deu início ao seu processo de recuperação.

“O capitão Reece James foi submetido a uma pequena cirurgia no joelho, que foi bem-sucedida. O jogador de 26 anos esteve ausente da vitória por 5 a 1 sobre o Bournemouth no sábado, em Stamford Bridge, enquanto passava por avaliações médicas após a lesão sofrida no treino. Essas avaliações confirmaram que a cirurgia seria o tratamento necessário”, iniciou o Chelsea em nota publicada nesta sexta-feira, 16.

“Reece já iniciou seu processo de recuperação e receberá apoio do departamento médico do clube em Cobham durante essa fase de reabilitação. Todos no Chelsea desejam a Reece uma rápida recuperação e o apoiarão em seu caminho para o retorno”, finalizou.