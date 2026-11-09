O técnico do Manchester United, Michael Carrick, saiu publicamente em defesa do lateral Diogo Dalot. O defensor português foi alvo de vaias e aplausos irônicos das arquibancadas de Old Trafford durante o empate por 4 a 4 contra o Aston Villa, válido pela décima rodada da Premier League.

“Acho que precisamos ter cuidado com isso. Entendo a frustração e a decepção dos torcedores. Estamos todos frustrados e decepcionados. Os jogadores estão tanto quanto qualquer um, posso garantir. Diogo [Dalot] dá absolutamente tudo de si. Ele já atuou em diferentes posições, inclusive na lateral esquerda, e em alguns momentos jogou muito bem. Hoje, ele cometeu um pênalti, e sabe disso.”, iniciou Carrick em entrevista coletiva.

“Talvez pudesse ter feito um pouco melhor. Isso faz parte do jogo. Ele cometeu um erro, mas se importa muito e dá tudo de si. Gosto do que ele acrescenta à equipe, do que ele traz para o grupo e do que contribui para todo o ambiente e a cultura que temos. Escolher a equipe e decidir quem vai jogar a próxima partida é uma decisão completamente diferente. Agora temos outro jogo pela frente no qual precisamos nos concentrar”, finalizou.