O Manchester United recebeu um incentivo considerável em sua tentativa de contratar o lateral-esquerdo Alejandro Balde, atualmente no Barcelona. O defensor espanhol de 23 anos se tornou um alvo viável para o clube de Old Trafford já na reabertura do mercado europeu.

Perda de espaço e abertura do Barcelona

O jovem lateral vive um momento de pouca minutagem no futebol espanhol. Sob a gestão do técnico Hansi Flick, Balde acumulou apenas cinco participações ao longo da temporada, figurando como opção secundária em relação a concorrentes no setor. Diante desse cenário esportivo desfavorável, o estafe do jogador e a própria diretoria do Barcelona passaram a admitir uma transferência negociada para destravar espaço na folha salarial e abrir caminho a novos investimentos.

Cenário financeiro e necessidade em Old Trafford

O Manchester United já havia realizado consultas pelo atleta no encerramento da última janela de transferências e manteve o nome no radar de contratações. Avaliado nos bastidores em cerca de 40 milhões de euros, Balde é visto em Manchester como uma solução qualificada para cobrir as constantes baixas por problemas físicos na lateral esquerda, podendo chegar por compra definitiva ou por empréstimo com cláusula de compra futura.