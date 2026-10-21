O Chelsea entrou na disputa pela contratação do meia Yasin Ayari, atualmente no Brighton, segundo informações apuradas pelo portal britânico TEAMtalk. O clube londrino passou a monitorar a situação do atleta de 23 anos diante de um impasse nas conversas para renovação contratual com sua atual equipe.

Além do interesse londrino, o Galatasaray surge como concorrente externo direto. Clubes da Arábia Saudita e outros da Premier League também observam a evolução das conversas.

Renovação e conversas com o Brighton

O vínculo contratual de Ayari com o clube do sul da Inglaterra vai até o término da temporada 2026/27. Embora o Brighton possua uma cláusula de extensão automática por mais 12 meses, a diretoria ainda não formalizou a ativação desse dispositivo. Segundo a apuração, as conversas se estendem desde o último verão europeu.

Conexão interna com a diretoria londrina

O monitoramento de mercado tem forte respaldo interno em Stamford Bridge por meio do diretor esportivo Paul Winstanley. O dirigente exerceu a função de chefe de captação e recrutamento no Brighton no período em que o atleta sueco foi descoberto e contratado. Caso a transferência evolua nas próximas janelas, o meia ampliará o histórico recente de negócios concluídos entre as duas diretorias.