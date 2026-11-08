O Brighton and Hove fez valer o mando de campo e venceu o Brentford por 2 a 0 na manhã deste domingo, no Amex Stadium, pela 10ª rodada do Campeonato Inglês. Com amplo domínio das ações, a equipe construiu o placar ainda na etapa inicial, tirando proveito de uma expulsão adversária, e consolidou sua posição na parte de cima da tabela de classificação.

Vantagem rápida e cartão vermelho

A superioridade do Brighton and Hove se traduziu em gol logo aos 15 minutos de jogo, quando Diego Gomez abriu o placar. A situação do Brentford, que já era difícil, complicou-se de vez aos 23 minutos. Após revisão do VAR, que alterou a marcação de campo, Igor Thiago recebeu o cartão vermelho direto e deixou os visitantes com um a menos. Com a vantagem numérica e no marcador, os donos da casa ampliaram aos 42 minutos, com Pascal Groß convertendo cobrança de pênalti para fechar a conta do primeiro tempo.

Controle absoluto nas estatísticas

O cenário da etapa inicial ditou o ritmo do restante da partida, com o Brighton and Hove controlando o jogo no esquema 4-2-3-1 do técnico Hürzeler. Os donos da casa terminaram o confronto com 75% de posse de bola e somaram 20 finalizações totais, contra apenas cinco do adversário. A pressão exigiu que o goleiro Kelleher, do Brentford, fizesse quatro defesas. Do outro lado, o goleiro Verbruggen não precisou fazer nenhuma defesa, já que os visitantes não acertaram nenhum chute no alvo durante os 90 minutos.

Situação na tabela e próximos jogos

Com o resultado, o Brighton chega a 22 pontos e segue na 2ª colocação do Campeonato Inglês. Contando este jogo, a equipe soma quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco compromissos pela competição. Já o Brentford, que estaciona nos 14 pontos, ocupa o 8º lugar na tabela. O Brighton volta a campo no domingo, 22, contra o Hull City. O Brentford joga na segunda-feira, 23, quando recebe o Everton.