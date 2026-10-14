Impedido de atuar em seu próprio território devido à guerra deflagrada pela invasão russa em 2022, o Shakhtar Donetsk escolheu a Inglaterra como sua casa europeia na temporada. O clube ucraniano chegou a um acordo para mandar seus jogos da fase de liga da Champions League no estádio de Stamford Bridge, de propriedade do Chelsea, na zona oeste de Londres.

O acordo pelo estádio foi facilitado porque os Blues não se classificaram para nenhum torneio europeu na temporada atual, liberando o gramado em meio de semanas reservados para competições continentais.

O Shakhtar enfrenta dificuldades para disputar partidas na Ucrânia devido a guerra com a Rússia. A Bacia do Donbas, região em que está localizada a cidade de Donetsk, é um dos epicentros do conflito.

Estreia nesta quarta-feira

O primeiro compromisso do Shakhtar em Stamford Bridge será nesta quarta-feira, 14, contra o AEK Atenas, da Grécia, às 16h (de Brasília). A partida terá transmissão da HBO Max. Ainda na fase de liga, os ucranianos também receberão no estádio londrino o Sporting CP, o Fenerbahçe e o Real Madrid.