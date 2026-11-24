O ex-jogador e comentarista Jamie Carragher fez duras críticas ao sistema defensivo do Chelsea após a derrota por 4 a 1 para o Leeds United, em Stamford Bridge. O tropeço elevou para 20 o número de gols sofridos pelo clube londrino em 11 partidas disputadas pela Premier League.

Com Maxence Lacroix fora de combate por lesão na coxa, Wesley Fofana e Levi Colwill formaram a dupla de zaga titular. A passividade defensiva no lance do gol marcado por Noah Okafor provocou forte reação de Carragher durante a transmissão televisiva.

“Essa foi a pior situação possível em termos de sofrer um gol na Premier League. Você tem a sensação de estar vendo crianças jogando em um jogo de adultos. Essa é a melhor maneira de descrever”, afirmou Jamie Carragher no programa Monday Night Football, da Sky Sports.

Por que o Chelsea precisa ir ao mercado em janeiro?

Na visão do analista esportivo, a ausência de liderança e firmeza na zaga ameaça as aspirações do time na busca por classificação à Champions League. O Chelsea ocupa atualmente o oitavo lugar na tabela do Campeonato Inglês.

“O Chelsea tem um problema enorme na zaga e, se não mudarem isso em janeiro, terão um grande problema em termos de onde acham que deveriam estar nesta temporada em relação à Champions”, destacou Carragher.

“Lacroix é um jogador decente, mas isso é uma solução paliativa até a próxima janela de transferências em janeiro ou até o final da temporada. Enquanto não contratarem um zagueiro dominante e um líder, não terão absolutamente nenhuma chance de conquistar nada”, adicionou.