A briga pelas primeiras posições da Premier League segue intensa. O líder Arsenal ficou no empate em 0 a 0 com o Nottingham Forest, fora de casa, no último sábado, 17, mas foi beneficiado pela derrota do concorrente Manchester City no Derby da cidade: 2 a 0 para o United em Old Trafford.

Com o resultado, os Diabos Vermelhos encostaram no Liverpool, que ficou no empate em 1 a 1 com o Burnley. O Chelsea venceu na rodada, 2 a o sobre o Brentford, e também está na briga por vaga na Liga dos Campeões.

O líder Arsenal vive a expectativa de tentar encerrar um jejum que dura desde 2004. Nos últimos anos, os Gunners bateram na trave, perdendo o título justamente para o City e mais recentemente para o Liverpool.

Resultados da 22ª rodada

Manchester United 2 x 0 Manchester City

Sunderland 2 x 0 Crystal Palace

Chelsea 2 x 0 Brentford

Liverpool 1 x 1 Burnley

Tottenham 1 x 2 West Ham

Leeds United 1 x 0 Fulham

Nottingham Forest 0 x 0 Arsenal

Wolverhampton 0 x 0 Newcastle

Aston Villa x Everton (domingo, 18)

Brighton x Bournemouth (segunda, 19)

Classificação da Premier League 2025/26