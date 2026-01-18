A briga pelas primeiras posições da Premier League segue intensa. O líder Arsenal ficou no empate em 0 a 0 com o Nottingham Forest, fora de casa, no último sábado, 17, mas foi beneficiado pela derrota do concorrente Manchester City no Derby da cidade: 2 a 0 para o United em Old Trafford.
Com o resultado, os Diabos Vermelhos encostaram no Liverpool, que ficou no empate em 1 a 1 com o Burnley. O Chelsea venceu na rodada, 2 a o sobre o Brentford, e também está na briga por vaga na Liga dos Campeões.
O líder Arsenal vive a expectativa de tentar encerrar um jejum que dura desde 2004. Nos últimos anos, os Gunners bateram na trave, perdendo o título justamente para o City e mais recentemente para o Liverpool.
Resultados da 22ª rodada
Manchester United 2 x 0 Manchester City
Sunderland 2 x 0 Crystal Palace
Chelsea 2 x 0 Brentford
Liverpool 1 x 1 Burnley
Tottenham 1 x 2 West Ham
Leeds United 1 x 0 Fulham
Nottingham Forest 0 x 0 Arsenal
Wolverhampton 0 x 0 Newcastle
Aston Villa x Everton (domingo, 18)
Brighton x Bournemouth (segunda, 19)