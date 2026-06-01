O volante espanhol Rodri, peça fundamental do Manchester City, anunciou que sua decisão sobre o futuro no clube será tomada apenas após a conclusão da Copa do Mundo de 2026. A declaração, conforme apurado pela BBC, ocorre em um período de intensa especulação, que o liga a um possível movimento para o Real Madrid. A Copa acontecerá entre 11 de junho e 19 de julho, com jogos distribuídos por Estados Unidos, Canadá e México.

“Com a Copa do Mundo pela frente, minha responsabilidade é manter o foco. Qualquer assunto relacionado ao meu futuro ficará para depois da Copa do Mundo. […] Quando um jogador está se aproximando da fase final de seu contrato, é normal que nomes sejam mencionados. Estou muito calmo, sei exatamente qual é a minha posição e posso afirmar que, talvez, se não tivesse uma Copa do Mundo, as coisas poderiam ser diferentes agora”, disse Rodri em entrevista coletiva, conforme registrado pela BBC.

Interesse do Real Madrid e situação contratual de Rodri

Rodri tem contrato com o Manchester City válido até junho de 2027. Isso significa que ele entrará em sua última temporada de vínculo com a equipe inglesa após o torneio mundial. O Real Madrid tem demonstrado um interesse de longa data no jogador e está monitorando de perto sua situação. Enrique Riquelme, candidato à presidência do Real Madrid, chegou a mencionar Rodri como um futuro reforço para o clube .

Fatores que influenciam a permanência de Rodri no City

A saída de Pep Guardiola do comando técnico do Manchester City adiciona incerteza ao futuro de alguns jogadores, incluindo Rodri. O volante espanhol, inclusive, já falou sobre o desejo de voltar a atuar em seu país natal, conforme relembra a apuração.