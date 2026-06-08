O Manchester City e o Chelsea seguem em intensas conversas para finalizar a contratação de Enzo Maresca como o próximo treinador do City. Maresca é o nome escolhido para suceder Pep Guardiola, que anunciou sua saída do clube no dia 22 de maio de 2026, após uma década vitoriosa. Segundo a BBC, as negociações estão em estágio avançado.

Negociações por Enzo Maresca

Enzo Maresca, de 46 anos, deixou o cargo de treinador do Chelsea em janeiro de 2026, apesar de ter um contrato que se estenderia até 2029. Durante sua passagem por Stamford Bridge, Maresca conquistou a Copa do Mundo de Clubes da Fifa e a Conference League. Sua saída inesperada do clube londrino é o cerne da disputa por compensação, com advogados de ambos os lados trabalhando para chegar a um acordo.

Trajetória de Maresca e retorno ao City

Maresca não é um nome desconhecido no Etihad Stadium. Ele atuou como assistente de Pep Guardiola no Manchester City durante a memorável temporada de 2022/23, quando o clube conquistou a tríplice coroa. Antes de sua passagem pelo Chelsea, Maresca também teve sucesso como treinador do Leicester City, guiando a equipe à promoção para a Premier League na temporada 2023/24.

Detalhes do acordo e próximos passos

As conversas entre Manchester City e Chelsea se aprofundaram em questões legais e financeiras. O foco inclui não apenas o valor da compensação, mas também a nomeação e a estrutura da equipe técnica de Maresca. O City espera uma resolução rápida para que Maresca possa iniciar os preparativos para a próxima temporada.