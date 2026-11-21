O Leeds conquistou uma vitória expressiva na manhã deste sábado. Jogando no Stamford Bridge, em Londres, a equipe visitante saiu atrás no placar, mas reagiu rapidamente e goleou o Chelsea por 4 a 1, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Inglês 2026/27. O resultado reflete a maior contundência ofensiva dos visitantes, que finalizaram mais vezes ao longo do confronto e souberam aproveitar as oportunidades criadas.

Vantagem rápida e resposta imediata

O duelo começou com o Chelsea, comandado por Xabi Alonso, controlando a posse de bola, que terminou em 56% a favor dos donos da casa. Aos 22 minutos do primeiro tempo, a equipe precisou fazer sua primeira alteração, com Jordan Henderson entrando na vaga de Moises Caicedo. Pouco depois, aos 25 minutos, o Chelsea abriu o placar com Emanuel Emegha, aproveitando assistência de Morgan Rogers.

No entanto, a vantagem durou muito pouco. Aos 28 minutos, o Leeds chegou ao empate com Noah Okafor, que marcou após passe de Dominic Calvert-Lewin, levando a igualdade para o intervalo.

Virada e consolidação da goleada

Na volta para o segundo tempo, o cenário mudou a favor do time do técnico Farke. Aos 53 minutos, Dominic Calvert-Lewin converteu uma cobrança de pênalti para colocar o Leeds em vantagem. Apenas cinco minutos depois, aos 58, Noah Okafor marcou o seu segundo gol no jogo, ampliando o marcador.

Apesar de ter menos posse de bola, o Leeds foi muito mais perigoso: terminou a partida com 21 finalizações no total, sendo oito no alvo, o que obrigou o goleiro Martínez a fazer quatro defesas. O Chelsea, com apenas três chutes certos em 14 tentativas, não conseguiu reagir. Já nos acréscimos, aos 91 minutos, dois jogadores que saíram do banco de reservas fecharam a conta: Harry Wilson, que havia acabado de entrar, deu a assistência para Brenden Aaronson decretar o 4 a 1.

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Situação na tabela e próximos compromissos

Com a vitória, o Leeds ultrapassa o adversário direto, chegando aos 17 pontos e assumindo a 6ª colocação na tabela. Contando este jogo, a equipe soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco compromissos pela competição. Já o Chelsea estaciona nos 16 pontos, caindo para o 8º lugar, e amarga sua terceira derrota nos últimos cinco jogos no campeonato.

As duas equipes voltam a campo na próxima semana pelo Campeonato Inglês. Na sexta-feira, 27/11, o Chelsea visita o Nottingham Forest. No sábado, 28/11, o Leeds recebe o Coventry City.