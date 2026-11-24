O Liverpool intensificou o monitoramento sobre o lateral-esquerdo Maxim De Cuyper, atualmente no Brighton, visando suprir carências no setor. De acordo com informações do jornalista Ekrem Konur, a equipe de Anfield avalia uma investida pelo defensor belga de 25 anos, mas enfrenta a concorrência direta de potências continentais que também observam o atleta.

Desde a saída de Andy Robertson, o clube de Anfield busca maior regularidade técnica na posição e colocou o nome do lateral no planejamento esportivo. As atuações seguras de De Cuyper na Premier League chamaram a atenção da comissão técnica dos Reds, que acompanha de perto a evolução do atleta no futebol inglês.

O interesse pelo jogador belga, porém, não é exclusivo dos Reds. De acordo com a apuração, equipes como Arsenal, Paris Saint-Germain, Juventus, Milan e Roma também mantêm observadores atentos às atuações do lateral. A regularidade exibida pelo defensor consolidou sua visibilidade internacional entre os principais concorrentes das grandes ligas.

Exigências financeiras e postura do Brighton

Para abrir conversas de transferência, o Brighton pode pedir valores em torno de 50 milhões de libras (cerca de R$ 387 milhões), segundo o portal TEAMtalk. O valor representa um patamar superior aos cerca de 17 milhões de libras (cerca de R$ 132 milhões) investidos em 2025 para tirá-lo do Club Brugge.

Como a diretoria dos Seagulls não demonstra intenção de negociar atletas titulares no meio da temporada, qualquer proposta exigirá um investimento expressivo dos pretendentes.