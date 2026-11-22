O Hull City superou o Brighton por 2 a 0 na manhã deste domingo, 22, em Kingston upon Hull, pela 11ª rodada do Campeonato Inglês. O confronto foi marcado pelo controle da posse de bola dos visitantes durante a maior parte do tempo, mas uma expulsão na reta final permitiu que os donos da casa decidissem o jogo nos acréscimos.

Com o resultado, o Hull City chega a 14 pontos e ocupa a 11ª colocação no campeonato. A vitória encerra um jejum da equipe, que agora soma um triunfo, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos pela competição. Já o Brighton, que estaciona nos 22 pontos, permanece na 2ª posição da tabela. São duas derrotas nos últimos cinco jogos.

O Brighton volta a campo nesta quinta-feira, 26, quando recebe o Universitatea Craiova pela Conference League. O Hull City joga no próximo domingo, 29, fora de casa, contra o Crystal Palace, pelo Campeonato Inglês.

Domínio visitante e resistência

Mesmo atuando fora de casa, o Brighton and Hove assumiu o controle das ações desde o apito inicial. A equipe visitante terminou a partida com 70% de posse de bola e trocou 588 passes, contra apenas 242 do Hull City.

O volume de jogo se traduziu em 15 finalizações, sendo oito na direção do gol. No entanto, o Hull City manteve sua postura defensiva, suportou as investidas do adversário e tentou equilibrar o duelo, que também foi marcado por um alto número de faltas cometidas pelos visitantes.

Expulsão e castigo nos acréscimos

O rumo da partida mudou drasticamente aos 44 minutos do segundo tempo, quando Costinha, do Brighton and Hove, recebeu cartão vermelho direto e foi expulso. Com um jogador a mais, o Hull City foi letal. Aos 47 minutos do segundo tempo, Oliver McBurnie abriu o placar após receber assistência de Lucas Gourna-Douath, que havia entrado no intervalo. Pouco depois, aos 50 minutos, McBurnie apareceu novamente para balançar as redes, desta vez com passe de Mohamed Belloumi, decretando a vitória por 2 a 0.