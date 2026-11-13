O Liverpool planeja a reformulação de sua linha defensiva e incluiu o croata Luka Vuskovic, do Brighton, no radar para as próximas temporadas. Segundo o canal britânico Sky Sports, o defensor de 19 anos é avaliado pela diretoria em Anfield como alternativa para suceder Virgil van Dijk, que tem contrato até o meio de 2027.

Preferência pelo Real Madrid e pedida do Brighton

Embora os Reds avaliem abrir conversas para o mercado do meio de ano, a investida encontra entraves. O principal deles é o desejo pessoal do atleta: Vuskovic sonha desde a infância em defender o Real Madrid, o que pode dar prioridade aos espanhóis.

Além da preferência do zagueiro, a postura do Brighton dificulta uma liberação. O clube do sul inglês tem contrato com o jogador até 2031 e estima o valor do defensor em cerca de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 590 milhões).

Transição do setor defensivo em Anfield

Vuskovic consolidou-se como titular absoluto com o técnico Fabian Hürzeler, começando as dez primeiras rodadas do Campeonato Inglês e ajudando o Brighton a alcançar a vice-liderança. Em Anfield, a busca antecipada por peças de reposição se justifica pelos 35 anos de Van Dijk, motivando a diretoria a mapear defensores de primeiro escalão com antecedência.