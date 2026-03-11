O Paris Saint-Germain deu um passo gigantesco rumo às quartas de final da UEFA Champions League. Na tarde desta quarta-feira, 11, no Parque dos Príncipes, a equipe francesa superou o Chelsea por 5 a 2, em um duelo de ida das oitavas de final marcado por falhas defensivas e letalidade no ataque. Com grande atuação de Kvaratskhelia, que saiu do banco para marcar duas vezes na reta final, o time da casa castigou os erros londrinos e construiu uma vantagem imponente.
Início frenético e troca de golpes
A partida começou em alta voltagem na capital francesa. Logo aos 10 minutos, Dembélé cruzou, João Neves escorou e Barcola fuzilou de canhota para abrir o placar, levando a torcida ao delírio. O Chelsea, no entanto, não se intimidou e buscou o empate aos 28 minutos. Após um vacilo de marcação de Nuno Mendes no meio-campo, Enzo Fernández encontrou Malo Gusto livre na direita, que bateu cruzado para vencer o goleiro Safonov.
O jogo era lá e cá, com os goleiros trabalhando bem. Jorgensen fez um milagre em chute de Barcola, enquanto Safonov parou Palmer. Mas, aos 40 minutos, a velocidade francesa falou mais alto. Em rápido contra-ataque, Dembélé recebeu nas costas da zaga, cortou Fofana duas vezes e bateu no canto esquerdo, garantindo a vantagem parcial de 2 a 1 antes do intervalo.
O peso dos erros e o castigo fatal
Na volta para a segunda etapa, o roteiro de falhas voltou a assombrar o PSG. Aos 12 minutos, um novo erro de passe de Nuno Mendes permitiu que Pedro Neto acelerasse pela esquerda e servisse Enzo Fernández, que chegou batendo para deixar tudo igual novamente. O confronto parecia se encaminhar para um empate tenso, até que um erro crasso mudou a história do jogo.
Aos 29 minutos, o goleiro Jorgensen, que vinha fazendo boa partida, errou um passe curto na saída de bola. Barcola interceptou, Kvaratskhelia ajeitou e Vitinha, com frieza, finalizou de cobertura para fazer 3 a 2 e recolocar os mandantes no controle da narrativa.
Estrela de Kvaratskhelia sela a goleada
Com o Chelsea abalado e precisando se expor, o técnico Luis Enrique viu sua substituição brilhar intensamente. Kvaratskhelia, que havia entrado no lugar de Doué, transformou a vitória em goleada. Aos 41 minutos, o georgiano recebeu na meia esquerda, cortou para o meio e acertou um lindo chute no canto de Jorgensen.
Já nos acréscimos, em meio a um clima tenso que envolveu até confusão entre Pedro Neto e um gandula, o PSG deu o golpe de misericórdia. Em transição rápida aos 49 minutos, Hakimi cruzou rasteiro e Kvaratskhelia apareceu livre para fechar a conta em 5 a 2.
Com o resultado elástico, o Paris Saint-Germain pode perder por até dois gols de diferença na partida de volta, marcada para a próxima terça-feira, dia 17, no Stamford Bridge, em Londres, que ainda assim garantirá sua vaga na próxima fase do torneio continental.