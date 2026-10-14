O Shakhtar conquistou sua primeira vitória na Champions League ao superar o AEK Atenas por 3 a 1, de virada, na tarde desta quarta-feira, 14.

Em partida disputada no Stamford Bridge, em Londres, a equipe precisou reagir após sair atrás no placar e contou com um segundo tempo decisivo, marcado por um gol anulado dos adversários e o impacto direto dos jogadores que saíram do banco de reservas. Com o resultado, o time mandante chega a quatro pontos na competição.

Vantagem grega e resposta de pênalti

O confronto começou com o AEK Atenas, que vinha de uma sequência de duas vitórias e um empate em seus últimos três compromissos, abrindo o placar. Aos 28 minutos do primeiro tempo, Lovro Majer balançou as redes após receber assistência de Stavros Pilios.

A resposta do Shakhtar, no entanto, não demorou. Aos 31 minutos, o VAR entrou em ação e confirmou um pênalti a favor dos donos da casa. Pedrinho foi para a cobrança aos 34 minutos, converteu a penalidade e deixou tudo igual antes do intervalo.

Minuto decisivo e impacto do banco

A etapa final reservou o momento de maior tensão e a definição da partida. Aos 80 minutos, o AEK Atenas chegou a ter um gol anulado. No mesmo minuto, o Shakhtar respondeu de forma letal: Vinícius Tobias marcou, com assistência de Alisson, e virou o jogo.

A vantagem deu tranquilidade ao time ucraniano, que selou a vitória aos 86 minutos com a participação direta de dois jogadores que haviam entrado aos 63 minutos. Isaque serviu Gleiker Mendoza, que marcou o terceiro gol e garantiu o triunfo por 3 a 1.

Situação na tabela e próximos jogos

Com a vitória, o Shakhtar, que havia empatado seu único jogo anterior e ocupava a 24ª posição com um ponto, chega agora a quatro pontos na tabela de classificação.

O próximo compromisso da equipe será na quarta-feira, 21, contra a Inter de Milão, pela Champions League. Já o AEK Atenas volta a campo na terça-feira, 20, para enfrentar o Manchester City, também pelo torneio continental.